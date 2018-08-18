Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Сочи0
Нижний Новгород0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Спартак М
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кьево0
Ювентус1
Футбол. Зарубежный
19:15
Сельта
Эспаньол
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Тамбов1
Мордовия2
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Чертаново0
СКА-Хабаровск2
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Авангард К0
Балтика2
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел0
Химки0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Генгам1
ПСЖ0
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси
Арсенал
Футбол. Зарубежный
19:30
Динамо К
Александрия
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Монако
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Ренн
Анже
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон2
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер2
Вулверхэмптон Уондерерс0
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур3
Фулхэм1
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед1
Борнмут2
Футбол. Зарубежный
17:00
Львов0
Шахтер Д2
Футбол. Зарубежный
21:15
Вильярреал
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ахмат
Рубин
Футбол. Зарубежный
21:30
Лацио
Наполи
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА3
Арсенал Т0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Шинник1
Зенит-20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Тюмень0
Сибирь0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь3
Армавир0
Футбол. Зарубежный
23:15
Барселона
Алавес
Футбол. Зарубежный
14:30
Кардифф Сити0
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч0
Краснодар-21
Все события
Фоторепортажи
23Греческая трагедия «Спартака» в Москве
10«Спартак» с поражения стартовал в Лиге чемпионов
18:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Пеле — Роналду: Удачи в дебютном матче за «Юве». Клуб хотел купить меня в 1961-м

Легендарный бразильский футболист Пеле пожелал форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду удачи в дебютном матче за туринскую команду.

Источник: AFP 2018

Также трёхкратный чемпион мира отметил, что когда-то мог стать игроком «Ювентуса».

«Удачи, Криштиану, в первом матче за “Ювентус”. В 61-м владелец Fiat хотел купить меня, но мне подходят только эти полоски (форма “Сантоса”. — Прим. “Чемпионата”)», — написал Пеле в своём «твиттере».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидается, что Роналду дебютирует за «Ювентус» сегодня в матче первого тура Серии А с «Кьево». Игра начнётся в 19:00 мск.

Португалец перебрался в «Ювентус» этим летом из «Реала». За девять сезонов нападающий провёл за «сливочных» 438 матчей и забил 450 голов, став лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе «Реала» Роналду четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Скандал: «Медведева тренера предала, теперь на русском писать перестала?»
Самые сексуальные спортсменки по мнению мужчин. И такие гибкие!
Новый контракт Зобнина: €3 млн за мундиаль
ЦСКА одержал первую победу в РПЛ
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Погба получит € 3,8 млн, если не покинет МЮ этим летом
В сборной Бразилии впервые за 100 лет игрок из другой страны
«Спартак» в гостях у «Краснодара» (трансляция)
Орлов о Кубке Стэнли в Новокузнецке: Один из лучших дней в жизни
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь