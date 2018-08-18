Пеле — Роналду: Удачи в дебютном матче за «Юве». Клуб хотел купить меня в 1961-м

Источник: AFP 2018

Также трёхкратный чемпион мира отметил, что когда-то мог стать игроком «Ювентуса».

«Удачи, Криштиану, в первом матче за “Ювентус”. В 61-м владелец Fiat хотел купить меня, но мне подходят только эти полоски (форма “Сантоса”. — Прим. “Чемпионата”)», — написал Пеле в своём «твиттере».

Ожидается, что Роналду дебютирует за «Ювентус» сегодня в матче первого тура Серии А с «Кьево». Игра начнётся в 19:00 мск.