Пеле — Роналду: Удачи в дебютном матче за «Юве». Клуб хотел купить меня в 1961-м
Легендарный бразильский футболист Пеле пожелал форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду удачи в дебютном матче за туринскую команду.
Легендарный бразильский футболист Пеле пожелал форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду удачи в дебютном матче за туринскую команду.
Также трёхкратный чемпион мира отметил, что
«Удачи, Криштиану, в первом матче за “Ювентус”. В 61-м владелец Fiat хотел купить меня, но мне подходят только эти полоски (форма “Сантоса”. — Прим. “Чемпионата”)», — написал Пеле в своём «твиттере».
Ожидается, что Роналду дебютирует за «Ювентус» сегодня в матче первого тура Серии А с «Кьево». Игра начнётся в 19:00 мск.
Португалец перебрался в «Ювентус» этим летом из «Реала». За девять сезонов нападающий провёл за «сливочных» 438 матчей и забил 450 голов, став лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе «Реала» Роналду четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.