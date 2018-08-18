Погба получит € 3,8 млн, если не покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом

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Ранее сообщалось, что 25-летним французом активно интересовалась «Барселона», но «красные дьяволы» отказались продавать игрока в каталонский клуб.

По информации СМИ, Погба начал рассматривать вариант с уходом из «Манчестер Юнайтед» из-за критики главного тренера Жозе Моуринью. Недавно португальский специалист заявил, что доволен Полем и собирается снова доверить ему капитанскую повязку в ближайшем матче английской Премьер-лиги.