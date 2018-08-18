Погба получит € 3,8 млн, если не покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может получить бонусную выплату в размере € 3,8 млн, если останется в клубе в это трансферное окно, информирует Metro.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может получить бонусную выплату в размере € 3,8 млн, если останется в клубе в это трансферное окно, информирует Metro.
Ранее сообщалось, что 25-летним французом активно интересовалась «Барселона», но «красные дьяволы» отказались продавать игрока в каталонский клуб.
По информации СМИ, Погба начал рассматривать вариант с уходом из «Манчестер Юнайтед»
Напомним, Погба вернулся в «МЮ» из «Ювентуса» в 2016 году. За трансфер полузащитника манкунианцы заплатили рекордные на тот момент € 105 млн.