«Порту» рассчитывает приобрести Оланаре

Как сообщает Brila, руководство лиссабонского клуба готово предложить однолетний контракт футболисту, который на данный момент является свободным агентом.

Напомним, Оланаре выступал в составе армейцев с 2016 по 2018 года, провел 28 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.