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18:55 (мск), источник: Советский спорт

«Порту» рассчитывает приобрести Оланаре

Бывший нападающий ЦСКА Аарон Оланаре может стать игроком «Порту».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Brila, руководство лиссабонского клуба готово предложить однолетний контракт футболисту, который на данный момент является свободным агентом.

Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему форварду «Спортинга».

Отметим, трансферное окно в Португалии закрывается 1 сентября.

Напомним, Оланаре выступал в составе армейцев с 2016 по 2018 года, провел 28 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

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