«Порту» рассчитывает приобрести Оланаре
Бывший нападающий ЦСКА Аарон Оланаре может стать игроком «Порту».
Бывший нападающий ЦСКА Аарон Оланаре может стать игроком «Порту».
Как сообщает Brila, руководство лиссабонского клуба готово предложить однолетний контракт футболисту, который на данный момент является свободным агентом.
Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему форварду «Спортинга».
Отметим, трансферное окно в Португалии закрывается 1 сентября.
Напомним, Оланаре выступал в составе армейцев с 2016 по 2018 года, провел 28 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.