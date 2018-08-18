«Бавария», «Хоффенхайм» и «Байер» вышли в 1/16 финала Кубка Германии

Встреча состоялась в Кайзерслаутерне на стадионе «Фритц-Вальтер-Штадион» и завершилась крупной победой гостей со счётом 6:1.

В составе «Хоффенхайма» отличились хавбек Нико Шульц, защитники Павел Кадержабек и Джошуа Бренет, а также нападающий Жоэлинтон, оформивший хет-трик. Автором единственного гола «Кайзерслаутерна» стал форвард Лукас Спальвис.