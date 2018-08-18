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19:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария», «Хоффенхайм» и «Байер» вышли в 1/16 финала Кубка Германии

«Хоффенхайм» победил «Кайзерслаутерн» в матче 1/32 финала Кубка Германии.

Источник: Reuters

Встреча состоялась в Кайзерслаутерне на стадионе «Фритц-Вальтер-Штадион» и завершилась крупной победой гостей со счётом 6:1.

В составе «Хоффенхайма» отличились хавбек Нико Шульц, защитники Павел Кадержабек и Джошуа Бренет, а также нападающий Жоэлинтон, оформивший хет-трик. Автором единственного гола «Кайзерслаутерна» стал форвард Лукас Спальвис.

В других матчах первого раунда Кубка Германии «Бавария» в гостях обыграла «Дрохтерзен/Асель» (1:0), «Ворматия» на своём поле потерпела сокрушительное поражение от «Вердера» (1:6), «Ульм 1846» дома одержал победу над «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне (2:1), «Вольфсбург» в гостях оказался сильнее «Эльверсберга» (1:0), «Байер» на выезде переиграл «Пфорцхайм» (0:1), «Линкс» на домашнем стадионе уступил «Нюрнбергу» (1:2).

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