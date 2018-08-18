«Бавария», «Хоффенхайм» и «Байер» вышли в 1/16 финала Кубка Германии
«Хоффенхайм» победил «Кайзерслаутерн» в матче 1/32 финала Кубка Германии.
«Хоффенхайм» победил «Кайзерслаутерн» в матче 1/32 финала Кубка Германии.
Встреча состоялась в Кайзерслаутерне на стадионе «Фритц-Вальтер-Штадион» и завершилась крупной победой гостей со счётом 6:1.
В составе «Хоффенхайма» отличились хавбек Нико Шульц, защитники Павел Кадержабек и Джошуа Бренет, а также нападающий Жоэлинтон, оформивший
В других матчах первого раунда Кубка Германии «Бавария» в гостях обыграла «Дрохтерзен/Асель» (1:0), «Ворматия» на своём поле потерпела сокрушительное поражение от «Вердера» (1:6), «Ульм 1846» дома одержал победу над «Айнтрахтом» из