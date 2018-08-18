«Атырау» обыграл «Тобол» в матче с массовой потасовкой и одержал третью победу подряд

Встреча, состоявшаяся в Атырау, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Первыми счет в матче открыли хозяева. На 51-й минуте Марат Хайруллин в касание замкнул подачу с фланга, отправив мяч в дальний угол ворот.

«Тобол» сумел отыграться спустя 24 минуты усилиями новичка команды Марата Быстрова.

Однако последнее слово в матче осталось за «нефтяниками». Победу «Атырау» на 85-й минуте принес Юре Обшивач.

В самой концовке игры на поле произошла массовая потасовка футболистов, в результате которой с поля был удален игрок «Тобола».