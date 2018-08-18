«Атырау» обыграл «Тобол» в матче с массовой потасовкой и одержал третью победу подряд
ФК «Атырау» одержал победу над костанайским «Тоболом» в матче 23-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд
ФК «Атырау» одержал победу над костанайским «Тоболом» в матче 23-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Встреча, состоявшаяся в Атырау, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Первыми счет в матче открыли хозяева. На 51-й минуте Марат Хайруллин в касание замкнул подачу с фланга, отправив мяч в дальний угол ворот.
«Тобол» сумел отыграться спустя 24 минуты усилиями новичка команды Марата Быстрова.
Однако последнее слово в матче осталось за «нефтяниками». Победу «Атырау» на 85-й минуте принес Юре Обшивач.
В самой концовке игры на поле произошла массовая потасовка футболистов, в результате которой с поля был удален игрок «Тобола».
Таким образом, «нефтяники» одержали третью победу подряд. «Атырау» с 25 очками поднялся на восьмое место в турнирной таблице КПЛ. В активе «Тобола» осталось 38 баллов и третья строчка.