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19:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Атырау» обыграл «Тобол» в матче с массовой потасовкой и одержал третью победу подряд

ФК «Атырау» одержал победу над костанайским «Тоболом» в матче 23-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, состоявшаяся в Атырау, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Первыми счет в матче открыли хозяева. На 51-й минуте Марат Хайруллин в касание замкнул подачу с фланга, отправив мяч в дальний угол ворот.

«Тобол» сумел отыграться спустя 24 минуты усилиями новичка команды Марата Быстрова.

Однако последнее слово в матче осталось за «нефтяниками». Победу «Атырау» на 85-й минуте принес Юре Обшивач.

В самой концовке игры на поле произошла массовая потасовка футболистов, в результате которой с поля был удален игрок «Тобола».

Таким образом, «нефтяники» одержали третью победу подряд. «Атырау» с 25 очками поднялся на восьмое место в турнирной таблице КПЛ. В активе «Тобола» осталось 38 баллов и третья строчка.

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