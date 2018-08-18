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19:39 (мск), источник: ТАСС

Гол Кейна помог «Тоттенхэму» обыграть «Фулхэм» в матче чемпионата Англии

ТАСС, 18 августа. «Тоттенхэм» одержал победу над «Фулхэмом» со счетом 3:1 в домашнем матче второго тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

В составе победителей забитыми мячами отметились Лукас Моура (43-я минута), Киран Триппьер (74) и Гарри Кейн (77), у проигравших отличился Александр Митрович (52).

Кейн забил свой первый гол в матче чемпионата Англии в августе. До этого он забивал в каждом из 10 месяцев, в которых проводились матчи английской премьер-лиги. Для того чтобы отличиться в августе, двукратному лучшему бомбардиру чемпионата Англии потребовалось провести 15 игр.

В следующем туре 27 августа «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Фулхэм» 26 августа примет «Бернли».

Результаты других матчей игрового дня:

«Кардифф» — «Ньюкасл» — 0:0;.

«Вест Хэм» — «Борнмут» — 1:2;.

«Лестер» — «Вулверхэмптон» — 2:0;.

«Эвертон» — «Саутгемптон» — 2:1.

Тоттенхэм Хотспур 3:1
Первый тайм: 1:0
Фулхэм
18.08.2018, 17:00 основной раунд: 2-й тур Wembley
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Славиша Йоканович
Голы
43′ Родригес Моура Лукас 27
74′ Киран Триппьер 2
77′ Харри Кейн (Э. Ламела) 10
9 Александр Митрович (Р. Сессеньон) 52′
Составы
Юго Ллорис 1
Киран Триппьер 2
Тоби Алдервейрелд 4
Ян Фертонген 5
Бен Дэйвис 33
Деле Алли 20
Кристиан Эриксен 23
Родригес Моура Лукас 27
63′ Давинсон Санчес 6
Мусса Дембеле 19
73′ Эрик Дайер 15
Эрик Ламела 11
89′ Харри Кейн 10
Харри Уинкс 8
31 Рамирес Фабрисио Агосто
5 Калум Чемберс
20 Максим Ле Маршан
21 Тимоти Фосу-Менса
3 Райан Сессеньон
24 Жан-Микаэль Сери
29 Андре-Франк Замбо
9 Александр Митрович
23 Джо Брайан 85′
22 Сайрус Кристи
10 Том Кэрни 73′
8 Стефан Йохансен
47 Абубакар Камара 88′
14 Андре Шюррле
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 10
11 Удары в створ 3
6 Угловые 3
9 Фолы 5
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
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