Гол Кейна помог «Тоттенхэму» обыграть «Фулхэм» в матче чемпионата Англии
ТАСС, 18 августа. «Тоттенхэм» одержал победу над «Фулхэмом» со счетом 3:1 в домашнем матче второго тура чемпионата Англии по футболу.
ТАСС, 18 августа. «Тоттенхэм» одержал победу над «Фулхэмом» со счетом 3:1 в домашнем матче второго тура чемпионата Англии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Лукас Моура (43-я минута), Киран Триппьер (74) и Гарри Кейн (77), у проигравших отличился Александр Митрович (52).
Кейн забил свой первый гол в матче чемпионата Англии в августе. До этого он забивал в каждом из 10 месяцев, в которых проводились матчи английской
В следующем туре 27 августа «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Фулхэм» 26 августа примет «Бернли».
Результаты других матчей игрового дня:
«Кардифф» — «Ньюкасл» — 0:0;.
«Вест Хэм» — «Борнмут» — 1:2;.
«Лестер» — «Вулверхэмптон» — 2:0;.
«Эвертон» — «Саутгемптон» — 2:1.
|Тоттенхэм Хотспур
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3:1
Первый тайм: 1:0
|Фулхэм
|Маурисио Покеттино
|Славиша Йоканович
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|25
|Удары (всего)
|10
|11
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|5
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)