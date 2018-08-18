Гол Кейна помог «Тоттенхэму» обыграть «Фулхэм» в матче чемпионата Англии

Кейн забил свой первый гол в матче чемпионата Англии в августе. До этого он забивал в каждом из 10 месяцев, в которых проводились матчи английской премьер-лиги. Для того чтобы отличиться в августе, двукратному лучшему бомбардиру чемпионата Англии потребовалось провести 15 игр.