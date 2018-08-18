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20:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Мбаппе и гол Неймара принесли «ПСЖ» волевую победу над «Генгамом»

«ПСЖ» одержал победу над «Генгамом» в матче 2-го тура французской Лиги 1.

Встреча прошла в Генгаме на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась со счётом 3:1 в пользу столичной команды.

На 20-й минуте нападающий хозяев Нолан Ру открыл счёт. В начале второго тайма Неймар восстановил статус-кво, реализовав пенальти. На 82-й минуте Килиан Мбаппе вывел парижан вперёд, а на 90-й оформил дубль.

«ПСЖ» набрал 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Генгам» не набрал баллов и пока на 18-й позиции.

В следующем туре Лиги 1 «ПСЖ» 25 августа примет «Анже», а «Генгам» на следующий день сыграет в гостях с «Лиллем».

Генгам 1:3
Первый тайм: 1:0
ПСЖ
18.08.2018, 18:00 основной раунд: 2-й тур Stade du Roudourou
Главные тренеры
Антуан Комбуаре Томас Тухель
Голы
20′ Нолан Ру 26
10 Неймар 53′
7 Кильян Мбаппе 82′
7 Кильян Мбаппе 90′
Составы
Карл-Юхан Юнссон 1
Жордан Икоко 2
Педру Ребошу 5
Феликс Эбоа Эбоа 20
Кристоф Кербрат 29
Людовик Блас 7
Маркюс Коко 24
Нолан Ру 26
66′ Николя Бенезе 10
Ронни Роделен 23
81′ Этьен Дидо 22
Жереми Сорбон 15
75′ Маркус Тюрам 11
Яннис Салибюр 19
1 Джанлуиджи Буффон
2 Тиагу Силва
5 Маркиньюс
12 Тома Менье
34 Колен Дагба
25 Адриен Рабьо 19′
10 Неймар
11 Анхель Ди Мария
33 Антуан Бернед 80′
18 Джовани Ло Сельсо
21 Тимоти Веа 46′
7 Кильян Мбаппе
24 Кристофер Нкунку 74′
35 Мусса Диаби
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 17
3 Удары в створ 7
4 Угловые 7
15 Фолы 16
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
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