Дубль Мбаппе и гол Неймара принесли «ПСЖ» волевую победу над «Генгамом»

Встреча прошла в Генгаме на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась со счётом 3:1 в пользу столичной команды.

На 20-й минуте нападающий хозяев Нолан Ру открыл счёт. В начале второго тайма Неймар восстановил статус-кво, реализовав пенальти. На 82-й минуте Килиан Мбаппе вывел парижан вперёд, а на 90-й оформил дубль.

«ПСЖ» набрал 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Генгам» не набрал баллов и пока на 18-й позиции.