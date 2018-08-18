«Ювентус» обыграл «Кьево» в первом матче Роналду в чемпионате Италии
ТАСС, 18 августа. «Ювентус» одержал победу над «Кьево» со счетом 3:2 в гостевом матче первого тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС, 18 августа. «Ювентус» одержал победу над «Кьево» со счетом 3:2 в гостевом матче первого тура чемпионата Италии по футболу.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Мариуш Стемпиньский (38-я минута) и Эммануэль Джаккерини (56). У гостей отличились Сами Хедира (3) и Федерико Бернардески (90), еще один мяч в свои ворота отправил Маттья Бани (75).
Свой первый официальный матч в составе «Ювентуса» провел португальский нападающий Криштиану Роналду. О его переходе из испанского «Реала» было объявлено 10 июля. Сумма трансфера 33-летнего нападающего составила €100 млн, соглашение заключено до 30 июня 2022 года.
В следующем туре «Ювентус 25 августа примет «Лацио», «Кьево» 26 августа в гостях сыграет с «Фиорентиной».
|Лоренцо Д`Анна
|Массимилиано Аллегри
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|26
|2
|Удары в створ
|10
|0
|Угловые
|8
|8
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Фабрицио Паскуа (Италия)