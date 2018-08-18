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18 августа, источник: ТАСС

«Ювентус» обыграл «Кьево» в первом матче Роналду в чемпионате Италии

ТАСС, 18 августа. «Ювентус» одержал победу над «Кьево» со счетом 3:2 в гостевом матче первого тура чемпионата Италии по футболу.

Источник: Reuters

В составе хозяев забитыми мячами отметились Мариуш Стемпиньский (38-я минута) и Эммануэль Джаккерини (56). У гостей отличились Сами Хедира (3) и Федерико Бернардески (90), еще один мяч в свои ворота отправил Маттья Бани (75).

Свой первый официальный матч в составе «Ювентуса» провел португальский нападающий Криштиану Роналду. О его переходе из испанского «Реала» было объявлено 10 июля. Сумма трансфера 33-летнего нападающего составила €100 млн, соглашение заключено до 30 июня 2022 года.

В следующем туре «Ювентус 25 августа примет «Лацио», «Кьево» 26 августа в гостях сыграет с «Фиорентиной».

Кьево 2:3
Первый тайм: 1:1
Ювентус
18.08.2018, 19:00 основной раунд: 1-й тур Marc'Antonio Bentegodi
Главные тренеры
Лоренцо Д`Анна Массимилиано Аллегри
Голы
38′ Мариуш Стемпиньски 9
56′ Эмануэле Джаккерини 17
6 Сами Хедира (Дж. Кьеллини) 3′
14 Маттия Бани (Дж. Кьеллини) 75′
33 Федерико Бернардески (А. Сандру) 90+3′
Составы
90+5′ Ненад Томович 40
Фабрицио Каччаторе 29
Маттия Бани 14
Лука Россеттини 15
Никола Ригони 4
60′ Иван Радованович 8
Эмануэле Джаккерини 17
Фабио Депаоли 27
90′ Стефано Соррентино 70
Андреа Секулин 16
78′ Перпарим Хетемай 56
Джоэл Оби 22
66′ Мариуш Стемпиньски 9
Филип Джорджевич 20
1 Войчех Щенсны
20 Жоау Канселу
12 Алекс Сандру
3 Джорджо Кьеллини
19 Леонардо Бонуччи
10 Пауло Дибала
7 Криштиану Роналду
5 Миралем Пьянич
16 Хуан Куадрадо 56′
33 Федерико Бернардески
11 Дуглас Коста 64′
17 Марио Манджукич
6 Сами Хедира 84′
23 Эмре Джан
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 26
2 Удары в створ 10
0 Угловые 8
8 Фолы 9
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Фабрицио Паскуа (Италия)
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