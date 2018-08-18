«Ювентус» обыграл «Кьево» в первом матче Роналду в чемпионате Италии

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В составе хозяев забитыми мячами отметились Мариуш Стемпиньский (38-я минута) и Эммануэль Джаккерини (56). У гостей отличились Сами Хедира (3) и Федерико Бернардески (90), еще один мяч в свои ворота отправил Маттья Бани (75).

Свой первый официальный матч в составе «Ювентуса» провел португальский нападающий Криштиану Роналду. О его переходе из испанского «Реала» было объявлено 10 июля. Сумма трансфера 33-летнего нападающего составила €100 млн, соглашение заключено до 30 июня 2022 года.