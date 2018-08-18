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18 августа, источник: ТАСС

«Челси» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 18 августа. «Челси» одержал победу над «Арсеналом» со счетом 3:2 в домашнем матче второго тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

В составе победителей забитыми мячами отметились Педро (9-я минута), Альваро Мората (20) и Маркос Алонсо (81). У проигравших отличились Генрих Мхитарян (37) и Алекс Ивоби (41). Бельгийский полузащитник «Челси» Эден Азар отметился 41-й голевой передачей в матче чемпионата Англии в составе «Челси», больше результативных пасов только у Фрэнка Лэмпарда (90), Дидье Дрогба (55) и Джанфранко Дзолы (42).

«Арсенал» на старте английской премьер-лиги потерпел два поражения, в первом туре канониры проиграли «Манчестер Сити» (0:2). Под руководством Унаи Эмери, который сменил на этом посту возглавлявшего команду с 1996 года Арсена Венгера, «Арсенал» не выиграл ни одного официального матча.

В следующем туре «Челси» 26 августа в гостях сыграет с «Ньюкаслом», «Арсенал» 25 августа примет «Вест Хэм».

Челси 3:2
Первый тайм: 2:2
Арсенал
18.08.2018, 19:30 основной раунд: 2-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Маурицио Сарри Эмери Унаи
Голы
9′ Родригес Педро (М. Алонсо) 11
20′ Альваро Мората (С. Аспиликуэта) 29
81′ Маркос Алонсо (Э. Азар) 3
7 Генрих Мхитарян 37′
17 Алекс Ивоби (Г. Мхитарян) 41′
Составы
Кепа Аррисабалага 1
Сесар Аспиликуэта 28
Маркос Алонсо 3
Антонио Рюдигер 2
Давид Луиз 30
Н`Голо Канте 7
Родригес Педро 11
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 5
60′ Росс Баркли 8
Матео Ковачич 17
75′ Альваро Мората 29
Оливье Жиру 18
61′ Виллиан 22
Эден Азар 10
1 Петр Чех
2 Эктор Бельерин
18 Начо Монреаль
5 Сократис Папастатопулос
20 Шкодран Мустафи 77′
7 Генрих Мхитарян
29 Маттео Гендузи
14 Пьер-Эмерик Обамеянг
17 Алекс Ивоби 75′
9 Александр Ляказетт
34 Гранит Джака 45′ 27′
11 Лукас Торрейра
10 Месут Езил 68′
8 Аарон Рэмси
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 15
11 Удары в створ 6
5 Угловые 1
12 Фолы 9
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
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