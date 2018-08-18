«Челси» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу

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В составе победителей забитыми мячами отметились Педро (9-я минута), Альваро Мората (20) и Маркос Алонсо (81). У проигравших отличились Генрих Мхитарян (37) и Алекс Ивоби (41). Бельгийский полузащитник «Челси» Эден Азар отметился 41-й голевой передачей в матче чемпионата Англии в составе «Челси», больше результативных пасов только у Фрэнка Лэмпарда (90), Дидье Дрогба (55) и Джанфранко Дзолы (42).

«Арсенал» на старте английской премьер-лиги потерпел два поражения, в первом туре канониры проиграли «Манчестер Сити» (0:2). Под руководством Унаи Эмери, который сменил на этом посту возглавлявшего команду с 1996 года Арсена Венгера, «Арсенал» не выиграл ни одного официального матча.