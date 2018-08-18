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18 августа, источник: Спорт-Экспресс

Молчание Роналду. Криштиану не забил, «Ювентус» вырвал победу у «Кьево»

Туринцы с трудом выиграли в Вероне (3:2), звездный португалец остался без результативных действий.

Источник: Спорт-Экспресс

Средняя посещаемость матчей «Кьево» в прошлом сезоне — 11 886 человек. В Вероне футбол если и любят, то не настолько, чтобы заполнить (или хотя бы приблизиться к этому) 40-тысячник «Марк Антонио Бентегоди». Пожалуй, это могло произойти лишь в одном случае — при явлении футбольной звезды планетарного масштаба. Первый тур новой серии А подарил городу Ромео и Джульетты такую возможность — в гости к «Кьево» приехал «Ювентус» во главе с Криштиану Роналду. Пустые места на трибунах были, но средний показатель был превышен раза в три.

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Хозяева, в минувшем чемпионате остановившиеся в пяти очках от зоны вылета, и без такого инопланетного гостя не считались бы фаворитами, а с португальцем в основе «Юве» и подавно. Образ Роналду начал играть на него еще до первого касания мяча: в дебюте встречи сложилось впечатление, что оборона «Кьево» смотрит на него лично и туринцев в целом, как зачарованные бандерлоги — на удава Каа. Иначе сложно объяснить пропущенный хозяевами гол уже на 3-й минуте игры — навес Куадрадо со штрафного, скидка Кьеллини и точный удар из пределов штрафной в исполнении Хедиры. В следующие 10 минут гости провели еще ряд атак, которые лишь чудом не закончились взятием ворот — казалось, веронцы, скучившиеся на своей половине поля, в шаге от того, чтобы сдаться задолго до финального свистка.

Примечательно, что довольно долго на Роналду работал только его образ — сам португалец не спешил входить в игру. Маячивший на острие атаки, он редко получал мяч и явно чувствовал себя не в своей тарелке. Однажды забравшись в офсайд и в упор пробив в руки вратарю «Кьево» Соррентино, Криштиану через четверть часа начал интуитивно смещаться на левый край нападения, где привык действовать в «Реале», и опускаться глубже для получения передачи. До конца первого тайма звездный новичок дважды пробил по воротам — оба раза опасно, но мимо.

Удивительно не то, что к перерыву преимущество «Ювентуса» (в числовом выражении) выглядело внушительным: владение мячом 80% против 20%, удары по воротам 10−3. Удивительно то, что на табло при этом горело 1:1. Не сумев забить еще раз, гости добавили своей игре вальяжности, за что хозяева их и наказали. Джаккерини, несколько сезонов отыгравший в «Юве», классно навесил в штрафную, где Стемпиньски без помех точно пробил в верхний угол ворот Щенсны. Невероятно безалаберно сыграли в этом моменте Куадрадо, даже не попытавшийся вступить в борьбу с Джаккерини, и Бонуччи с Кьеллини, не разобравшиеся, кому держать польского нападающего.

Бывший игрок «Старой синьоры» стал главным действующим лицом и второго голевого эпизода «Кьево». В начале второго тайма Джаккерини ворвался в штрафную гостей, был сбит Канселу и сам же реализовал назначенный пенальти. Гол из уважения к бывшей команде он праздновать не стал.

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В этот момент стало очевидно — никакого пиетета и страха перед звездным соперником у веронцев не осталось и в помине. Несмотря на то, что наконец-то уверенно заиграл Роналду, после перерыва окончательно вернувшийся на привычный левый край атаки и нанесший несколько плотных и точных выстрелов, еще увереннее действовал Соррентино, раз за разом отводивший угрозу. «Кьево» осмелел, без проблем справляясь с выпадами «Юве» и вынуждая раздосадованных гостей нарушать правила чаще, чем атаковать.

Но удержать победный счет — первый для веронцев в играх с туринцами за восемь лет — им все же не удалось. За 15 минут до конца «Ювентус» отличился во второй раз — Бонуччи точно пробил после навеса с углового и впервые забил за свою старую-новую команду после возвращения из «Милана». Незадолго до финального свистка случился и третий гостевой гол — мяч после удара Манджукича уже из-за ленточки вынес защитник «Кьево», но судья отменил взятие ворот, обратившись к помощи видеоарбитра и решив, что Роналду за мгновение до этого сыграл рукой.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом эпизоде травму головы получил Соррентино, вместо него на поле появился Секулин, который уже через несколько секунд пропустил-таки решающий мяч — прострел в штрафную, подставленная нога Бернардески и непростая, но заслуженная победа «Ювентуса», в которой не сумел отметиться результативными действиями тот, от которого их сегодня ждали больше всего.

Кьево 2:3
Первый тайм: 1:1
Ювентус
18.08.2018, 19:00 основной раунд: 1-й тур Marc'Antonio Bentegodi
Главные тренеры
Лоренцо Д`Анна Массимилиано Аллегри
Голы
38′ Мариуш Стемпиньски 9
56′ Эмануэле Джаккерини 17
6 Сами Хедира (Дж. Кьеллини) 3′
14 Маттия Бани (Дж. Кьеллини) 75′
33 Федерико Бернардески (А. Сандру) 90+3′
Составы
90+5′ Ненад Томович 40
Фабрицио Каччаторе 29
Маттия Бани 14
Лука Россеттини 15
Никола Ригони 4
60′ Иван Радованович 8
Эмануэле Джаккерини 17
Фабио Депаоли 27
90′ Стефано Соррентино 70
Андреа Секулин 16
78′ Перпарим Хетемай 56
Джоэл Оби 22
66′ Мариуш Стемпиньски 9
Филип Джорджевич 20
1 Войчех Щенсны
20 Жоау Канселу
12 Алекс Сандру
3 Джорджо Кьеллини
19 Леонардо Бонуччи
10 Пауло Дибала
7 Криштиану Роналду
5 Миралем Пьянич
16 Хуан Куадрадо 56′
33 Федерико Бернардески
11 Дуглас Коста 64′
17 Марио Манджукич
6 Сами Хедира 84′
23 Эмре Джан
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 26
2 Удары в створ 10
0 Угловые 8
8 Фолы 9
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Фабрицио Паскуа (Италия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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