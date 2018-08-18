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18 августа, источник: Спорт-Экспресс

Сарри победил в лондонском дерби

«Челси» расплескал преимущество в два мяча, но все же переборол «Арсенал» в матче 2-го тура чемпионата Англии (3:2).

Источник: Спорт-Экспресс

КАБИНКА ДЛЯ ИТАЛЬЯНЦА

Еще в январе это было противостояние Арсена Венгера и Антонио Конте. Один тренер на протяжении двух десятков лет оставался живым символом «Арсенала», а другой в первый же сезон привел «Челси» к чемпионству.

Теперь у дерби западного и северного Лондона новые лица. Новые — не только для этих клубов, но и для всей премьер-лиги. В красном углу теперь находится Унаи Эмери — эмоциональный баск, которого прекрасно знают в России. В синем — Маурицио Сарри, итальянский тактический гик, выкуривающий то ли пять, то ли десять пачек в день.

Кстати, о курении. В Англии запрещено дымить в чаше стадиона, поэтому Сарри в матчах с «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилдом» приходилось жевать фильтр от сигареты.

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Такую картину английские болельщики будут наблюдать на всех гостевых матчах «Челси». А на домашних Сарри будет полегче: специально для итальянца на «Стэмфорд Бридж» оборудовали кабинку для курения, так что Сарри в перерывах и перед походом на пресс-конференцию сможет утолить дымный голод. К слову, по ходу второго тайма с «Арсеналом» камера показала, как итальянец прыгает на бровке с пачкой в руках. Может, и во время игры он отлучался?

РЕЗВЫЙ СТАРТ «ЧЕЛСИ»

Трансферный голод «Челси» тоже утолил, и оба дорогущих новичка команды в субботу дебютировали на «Стэмфорд Бридж» — Жоржинью вышел в центре поля, а Кепа занял место в воротах. Если к уровню итальянского бразильца вопросов нет, то 23-летнего баска пока еще рано называть звездой, хотя на флажке трансферного окна он стал самым дорогим голкипером в истории. Подумать только: первый купленный клубом премьер-лиги вратарь стоил 150 тысяч фунтов, а сейчас цена может достигать 71 миллиона фунтов. Причем за вратаря, который на высшем уровне (за «Атлетик») играл лишь два сезона. И не блестяще, а просто надежно.

Разумеется, Кепа (в Англии не выговаривают его фамилию Аррисабалага и называют исключительно по имени) вышел в основе «Челси», а Азар неожиданно остался в запасе. Сарри на днях подтвердил, что бельгиец не думает ни о каком «Реале» и проведет ближайший сезон в Лондоне, однако пока он не готов играть с первых минут. Но для «Челси» это не стало проблемой — Педро и Виллиан активно действовали на флангах, и уже на девятой минуте испанский вингер забил.

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Эмери же сильно удивил. В основе вышли Джака, Гендузи и Мхитарян, провалившие матч с «Манчестер Сити», а в резерв отправились Ляказетт, Рэмси и Торрейра, чью игру сложно было критиковать по итогам первого тура. И к исходу получаса болельщики «Арсенала» проклинали Эмери за выбор состава: лондонцы уступали со счетом 0:2.

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ТРИ ПРОМАХА — ДВА ЗАБИТЫХ МЯЧА

За минуту до второго гола фанаты «Арсенала» стали проклинать не только Эмери, но и Обамеянга — лондонцев наконец соорудили осмысленную атаку и вывели габонца на ударную позицию в центре штрафной. Но нападающий непонятно как промазал, хотя мяч не дробил и не прыгал. А на 30-й минуте трюк повторил давний друг Обамеянга Мхитарян — армянин из той же позиции запустил мяч в небеса.

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Забить «Арсенал» не мог, зато нашел слабое место в обороне «Челси». Во второй половине первого тайма «канониры» бомбардировали вражескую штрафную прострелами с флангов. Подавать гости не решались, ведь в центре обороны «Челси» играли высокие Рюдигер и Давид Луиз.

Но Обамеянг, Мхитарян, а позже и Ивоби (перед перерывом еще и нигериец пробил выше из убойной позиции) будто бы не слышали установку Эмери — из-за их промахов «Арсенал» недосчитался парочки голов.

К счастью для гостей, до конца первого тайма они забили. И в обоих пропущенных мячах вина лежит на Канте — он проворонил Мхитаряна в опорной зоне, и он же не среагировал на рывок Ивоби.

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ИГРА ДО ОДНОГО ГОЛА

Канте при Сарри стал играть новую роль — и в матче с «Хаддерсфилдом» чемпион мира часто подключался к атакам, но уровень соперника был не так высок, чтобы наказывать француза за командировки. Жоржинью пока не успевает страховать двужильного партнера по центру полузащиты, так что опорная зона проседает.

У «Арсенала» в этой области тоже не все было в порядке, поэтому Эмери в перерыве разменял имевшего предупреждение Джаку на Торрейру. За середину поля «Арсенала» стало спокойнее, однако фланговое нападение утратило эффективность. Видимо, Сарри сделал на этом акцент, так что футболисты «Челси» прикрыли дыры на краях.

В целом, во втором тайме игра успокоилась — обе команды перестали лезть в атаку посредством скоростных выпадов и сосредоточились на мерном позиционном нападении. В таких случаях игра идет до одного гола, и забить его мог кто угодно. Но повезло «Челси»: вышедший на замену Азар раскрутил атаку по левому флангу, прострелил на линию площади ворот, откуда Алонсо послал мяч Чеху между ногами.

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«Арсенал» мог отыграться, но плотный и хитрый удар Рэмси отбил Кепа. «Челси» победил — первый успех Сарри в дерби.

Челси 3:2
Первый тайм: 2:2
Арсенал
18.08.2018, 19:30 основной раунд: 2-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Маурицио Сарри Эмери Унаи
Голы
9′ Родригес Педро (М. Алонсо) 11
20′ Альваро Мората (С. Аспиликуэта) 29
81′ Маркос Алонсо (Э. Азар) 3
7 Генрих Мхитарян 37′
17 Алекс Ивоби (Г. Мхитарян) 41′
Составы
Кепа Аррисабалага 1
Сесар Аспиликуэта 28
Маркос Алонсо 3
Антонио Рюдигер 2
Давид Луиз 30
Н`Голо Канте 7
Родригес Педро 11
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 5
60′ Росс Баркли 8
Матео Ковачич 17
75′ Альваро Мората 29
Оливье Жиру 18
61′ Виллиан 22
Эден Азар 10
1 Петр Чех
2 Эктор Бельерин
18 Начо Монреаль
5 Сократис Папастатопулос
20 Шкодран Мустафи 77′
7 Генрих Мхитарян
29 Маттео Гендузи
14 Пьер-Эмерик Обамеянг
17 Алекс Ивоби 75′
9 Александр Ляказетт
34 Гранит Джака 45′ 27′
11 Лукас Торрейра
10 Месут Езил 68′
8 Аарон Рэмси
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 15
11 Удары в створ 6
5 Угловые 1
12 Фолы 9
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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