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18 августа, источник: Чемпионат.com

«Монако» сыграл вничью с «Лиллем», «Монпелье» победил «Амьен»

«Монако» не сумел победить «Лилль» в матче 2-го тура французской Лиги 1.

Источник: Reuters

Встреча состоялась в городе Фонвьей на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 0:0.

В других матчах 2-го тура первенства Франции «Монпелье» в гостях победил «Амьен» (2:1), «Кан» на своём поле сыграл вничью с «Ниццей» (1:1), «Дижон» дома победил «Нант» (2:0), «Анже» на выезде уступил «Ренну».

Напомним, за «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин. 22-летний футболист перешёл в клуб из московского ЦСКА в конце июля этого года за € 30 млн. В начале августа хавбек на тренировке получил травму связок голеностопа и выбыл на 4−5 недель.

В сезоне-2017/18 «Монако» занял 2-е место в Лиге 1.

Монако 0:0
Первый тайм: 0:0
Лилль
18.08.2018, 21:00 основной раунд: 2-й тур Stade Louis II
Главные тренеры
Леонарду Жардим Кристоф Гальтье
Нереализованные пенальти
69′ Р. Фалькао 9
Составы
Диего Бенальо 16
Антонио Баррека 3
Жемерсон 5
Камиль Глик 25
Альмами Туре 38
Жан-Эд Аолу 4
Юри Тилеманс 8
Радамель Фалькао 9
79′ Маркуш Лопеш 7
Софьян Диоп 36
83′ Стеван Йоветич 10
Виллем Геббельс 13
37′ 56′ Жорди Мбула 22
Самюэль Грансир 29
16 Майк Меньян
5 Адама Сумаоро
6 Жозе Фонти
17 Зеки Челик 67′
8 Шека 15′
14 Жонатан Бамба
18 Лебо Мотиба
19 Николя Пепе
25 Фоде Балло-Туре 80′
15 Эдгар Ие
23 Тиагу Мендес 80′ 64′
12 Нанитамо Иконе
10 Ясин Бензиа 72′
20 Тиагу Майа
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 12
1 Удары в створ 4
8 Угловые 4
10 Фолы 14
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Тома Леонар (Франция)
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Вторая желтая карточка
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