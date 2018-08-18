«Монако» сыграл вничью с «Лиллем», «Монпелье» победил «Амьен»

Встреча состоялась в городе Фонвьей на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 0:0.

В других матчах 2-го тура первенства Франции «Монпелье» в гостях победил «Амьен» (2:1), «Кан» на своём поле сыграл вничью с «Ниццей» (1:1), «Дижон» дома победил «Нант» (2:0), «Анже» на выезде уступил «Ренну».

Напомним, за «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин. 22-летний футболист перешёл в клуб из московского ЦСКА в конце июля этого года за € 30 млн. В начале августа хавбек на тренировке получил травму связок голеностопа и выбыл на 4−5 недель.