«Барселона» — «Алавес»: Артур, Лангле, Видаль и Малком — в запасе
Стали известны составы «Барселоны» и «Алавеса» на матч 1-го тура чемпионата Испании.
Стали известны составы «Барселоны» и «Алавеса» на матч 1-го тура чемпионата Испании.
Новички каталонцев Артур, Клеман Лангле, Артуро Видаль и Малком попали в число запасных.
«Барселона»: тер Штеген — Семеду, Пике, Юмтити, Альба — Серхи Роберто, Бускетс, Ракитич — Месси, Суарес, Дембеле.
Запасные — Силлессен, Лангле, Артур, Коутинью, Рафинья, Видаль, Малком.
«Алавес»: Пачеко — Агиррегабирия, Лагуардия, Марипан, Дуарте — Хони, Вакасо, Торрес, Гарсия, Ибаи Гомес — Собрино.
Запасные — Сивера, Наварро, Бурги, Бастон, Твумаси, Марин, Перера.