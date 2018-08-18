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18 августа, источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» — «Алавес»: Артур, Лангле, Видаль и Малком — в запасе

Стали известны составы «Барселоны» и «Алавеса» на матч 1-го тура чемпионата Испании.

Новички каталонцев Артур, Клеман Лангле, Артуро Видаль и Малком попали в число запасных.

«Барселона»: тер Штеген — Семеду, Пике, Юмтити, Альба — Серхи Роберто, Бускетс, Ракитич — Месси, Суарес, Дембеле.

Запасные — Силлессен, Лангле, Артур, Коутинью, Рафинья, Видаль, Малком.

«Алавес»: Пачеко — Агиррегабирия, Лагуардия, Марипан, Дуарте — Хони, Вакасо, Торрес, Гарсия, Ибаи Гомес — Собрино.

Запасные — Сивера, Наварро, Бурги, Бастон, Твумаси, Марин, Перера.

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