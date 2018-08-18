Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.08
Барселона3
Алавес0
Футбол. Премьер-лига
18.08
Ахмат1
Рубин1
Футбол. Зарубежный
18.08
Лацио1
Наполи2
Футбол. Зарубежный
18.08
Вильярреал1
Реал Сосьедад2
Футбол. Зарубежный
18.08
Амьен1
Монпелье2
Футбол. Зарубежный
18.08
Кан1
Ницца1
Футбол. Зарубежный
18.08
Дижон2
Нант0
Футбол. Зарубежный
18.08
Монако0
Лилль0
Футбол. Зарубежный
18.08
Ренн1
Анже0
Футбол. Зарубежный
18.08
Челси3
Арсенал2
Футбол. Зарубежный
18.08
Динамо К1
Александрия0
Футбол. Зарубежный
18.08
Сельта1
Эспаньол1
Футбол. Первый дивизион
18.08
Сочи0
Нижний Новгород1
Футбол. Премьер-лига
18.08
Краснодар0
Спартак М1
Футбол. Зарубежный
18.08
Кьево2
Ювентус3
Футбол. Первый дивизион
18.08
Тамбов2
Мордовия2
Футбол. Первый дивизион
18.08
Чертаново2
СКА-Хабаровск2
Футбол. Первый дивизион
18.08
Авангард К0
Балтика2
Футбол. Первый дивизион
18.08
Факел2
Химки0
Футбол. Зарубежный
18.08
Генгам1
ПСЖ3
Футбол. Зарубежный
18.08
Эвертон2
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
18.08
Лестер2
Вулверхэмптон Уондерерс0
Футбол. Зарубежный
18.08
Тоттенхэм Хотспур3
Фулхэм1
Футбол. Зарубежный
18.08
Вест Хэм Юнайтед1
Борнмут2
Футбол. Зарубежный
18.08
Львов0
Шахтер Д2
Футбол. Премьер-лига
18.08
ЦСКА3
Арсенал Т0
Футбол. Первый дивизион
18.08
Шинник1
Зенит-20
Футбол. Первый дивизион
18.08
Тюмень0
Сибирь0
Футбол. Первый дивизион
18.08
Томь3
Армавир0
Футбол. Зарубежный
18.08
Кардифф Сити0
Ньюкасл Юнайтед0
Все события
Фоторепортажи
28ФК «Краснодар» проиграл «Спартаку» в первой домашней игре сезона
13Два года Массимо Карреры в «Спартаке»
00:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Роналду встретили как рок-звезду». СМИ — о дебюте Криштиану в «Ювентусе»

После непростой победы «Ювентуса» над «Кьево» (3:2) мировые СМИ прокомментировали первый матч нападающего Криштиану Роналду в серии А.

Источник: Спорт-Экспресс

LA GAZZETTA DELLO SPORT: «КРИШТИАНУ ВЫШЕЛ С ОХРАНОЙ»

«Так что там с Роналду? Как только он наберет форму, все будет в порядке. Однако и в этом матче Криштиану не раз бил по воротам и был близок к тому, чтобы забить уже в первом тайме. Это выдающийся игрок, мы все это видели. И его встретили, как рок-звезду, причем еще на разминке. Он появился в сопровождении охраны, возможно, думал, что как и в Испании, игры в провинции довольно напряженные».

MARCA: «ИТАЛЬЯНСКАЯ РАДОСТЬ РОНАЛДУ»

«Мы понимаем, что все события серии А в этом сезоне будут вертеться вокруг Криштиану Роналду. Мы пристально наблюдали за тем, как готовится португалец к первому матчу, как выходит на поле, как разминается. У него был не самый выдающийся дебют, из-за его игры рукой ВАР отменил один из голов “Ювентуса”. Но все же команда победила, Криштиану может быть доволен. Это его первый триумф в Италии. Осталось еще 37 матчей».

L'EQUIPE: «КЬЕВО» СДЕРЖАЛ РОНАЛДУ

«В “Ювентусе” многое меняется, но он остается прежним. Ушли Буффон и Маркизио, но это никак не повлияло на команду, на ее дух. В Вероне “Юветус” ждал до последнего и все-таки вырвал три очка в немного безумном матче. “Кьево” был близок к подвигу. По крайней мере, команде удалось сдержать Роналду в его дебютном матче в серии А».

GLOBOESPORTE: «ТРУДНАЯ ПОБЕДА “ЮВЕ” В ДЕБЮТНОМ МАТЧЕ РОНАЛДУ»

«Роналду довольно много участвовал в игре, в основном действовал на позиции центрфорварда. Но также уходил на фланги, чтобы помочь с организацией атак. И не забил гол не потому, что не было возможностей. Он пробил по воротам восемь раз, некоторые из ударов парировал вратарь Соррентино. В концовке матча, когда на поле появился Манджукич, португалец переместился на левый фланг атаки, откуда также создавал опасные моменты. Роналду так и не поучаствовал ни в одном из забитых голов, но вместе с командой одержал трудную победу».

KICKER: «КРИШТИАНУ НЕ ЗАБИЛ, НО УБЕДИЛ»

«Как и полагается чемпиону, “Ювентус” быстро открыл счет в первом матче сезона. Но сделала это не португальская суперзвезда, а Хедира. Зато Криштиану почти закатил в ворота “Кьево” второй мяч на 18-й минуте. К тому времени “Ювентус” имел такое громадное игровое преимущество, что должен был вести 2:0 или даже 3:0. Но в итоге добился непростой победы 3:2. В этой безумной встрече Роналду так и не забил, но убедил своим выступлением, а команда завоевала три очка. Хотя ее игра пока оставляет желать лучшего».

Кьево 2:3
Первый тайм: 1:1
Ювентус
18.08.2018, 19:00 основной раунд: 1-й тур Marc'Antonio Bentegodi
Главные тренеры
Лоренцо Д`Анна Массимилиано Аллегри
Голы
38′ Мариуш Стемпиньски 9
56′ Эмануэле Джаккерини 17
6 Сами Хедира (Дж. Кьеллини) 3′
14 Маттия Бани (Дж. Кьеллини) 75′
33 Федерико Бернардески (А. Сандру) 90+3′
Составы
90+5′ Ненад Томович 40
Фабрицио Каччаторе 29
Маттия Бани 14
Лука Россеттини 15
Никола Ригони 4
60′ Иван Радованович 8
Эмануэле Джаккерини 17
Фабио Депаоли 27
90′ Стефано Соррентино 70
Андреа Секулин 16
78′ Перпарим Хетемай 56
Джоэл Оби 22
66′ Мариуш Стемпиньски 9
Филип Джорджевич 20
1 Войчех Щенсны
20 Жоау Канселу
12 Алекс Сандру
3 Джорджо Кьеллини
19 Леонардо Бонуччи
10 Пауло Дибала
7 Криштиану Роналду
5 Миралем Пьянич
16 Хуан Куадрадо 56′
33 Федерико Бернардески
11 Дуглас Коста 64′
17 Марио Манджукич
6 Сами Хедира 84′
23 Эмре Джан
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 26
2 Удары в створ 10
0 Угловые 8
8 Фолы 9
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Фабрицио Паскуа (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Кьево
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Грузинский прыгун в воду опозорился на весь мир
"Енисей" - ЦСКА: делегат услышал страшное. И все записал
Зе Луиш наказал «Краснодар», Ари боднул Жиго и удалился
ЦСКА разгромил «Арсенал», а фанаты — Еременко
«Ювентус» одержал волевую победу в первом матче Роналду
«Челси» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу
Голы Месси и Коутиньо помогли «Барселоне» победить
Александра Емельяненко сильно побил в Москве американец
Ари: Судьи всегда помогают московским командам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь