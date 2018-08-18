«Роналду встретили как рок-звезду». СМИ — о дебюте Криштиану в «Ювентусе»

Источник: Спорт-Экспресс

LA GAZZETTA DELLO SPORT: «КРИШТИАНУ ВЫШЕЛ С ОХРАНОЙ»

«Так что там с Роналду? Как только он наберет форму, все будет в порядке. Однако и в этом матче Криштиану не раз бил по воротам и был близок к тому, чтобы забить уже в первом тайме. Это выдающийся игрок, мы все это видели. И его встретили, как рок-звезду, причем еще на разминке. Он появился в сопровождении охраны, возможно, думал, что как и в Испании, игры в провинции довольно напряженные».

MARCA: «ИТАЛЬЯНСКАЯ РАДОСТЬ РОНАЛДУ»

«Мы понимаем, что все события серии А в этом сезоне будут вертеться вокруг Криштиану Роналду. Мы пристально наблюдали за тем, как готовится португалец к первому матчу, как выходит на поле, как разминается. У него был не самый выдающийся дебют, из-за его игры рукой ВАР отменил один из голов “Ювентуса”. Но все же команда победила, Криштиану может быть доволен. Это его первый триумф в Италии. Осталось еще 37 матчей».

L'EQUIPE: «КЬЕВО» СДЕРЖАЛ РОНАЛДУ

«В “Ювентусе” многое меняется, но он остается прежним. Ушли Буффон и Маркизио, но это никак не повлияло на команду, на ее дух. В Вероне “Юветус” ждал до последнего и все-таки вырвал три очка в немного безумном матче. “Кьево” был близок к подвигу. По крайней мере, команде удалось сдержать Роналду в его дебютном матче в серии А».

GLOBOESPORTE: «ТРУДНАЯ ПОБЕДА “ЮВЕ” В ДЕБЮТНОМ МАТЧЕ РОНАЛДУ»

«Роналду довольно много участвовал в игре, в основном действовал на позиции центрфорварда. Но также уходил на фланги, чтобы помочь с организацией атак. И не забил гол не потому, что не было возможностей. Он пробил по воротам восемь раз, некоторые из ударов парировал вратарь Соррентино. В концовке матча, когда на поле появился Манджукич, португалец переместился на левый фланг атаки, откуда также создавал опасные моменты. Роналду так и не поучаствовал ни в одном из забитых голов, но вместе с командой одержал трудную победу».

KICKER: «КРИШТИАНУ НЕ ЗАБИЛ, НО УБЕДИЛ»