«Роналду встретили как рок-звезду». СМИ — о дебюте Криштиану в «Ювентусе»
После непростой победы «Ювентуса» над «Кьево» (3:2) мировые СМИ прокомментировали первый матч нападающего Криштиану Роналду в серии А.
После непростой победы «Ювентуса» над «Кьево» (3:2) мировые СМИ прокомментировали первый матч нападающего Криштиану Роналду в серии А.
LA GAZZETTA DELLO SPORT: «КРИШТИАНУ ВЫШЕЛ С ОХРАНОЙ»
«Так что там с Роналду? Как только он наберет форму, все будет в порядке. Однако и в этом матче Криштиану не раз бил по воротам и был близок к тому, чтобы забить уже в первом тайме. Это выдающийся игрок, мы все это видели. И его встретили, как
MARCA: «ИТАЛЬЯНСКАЯ РАДОСТЬ РОНАЛДУ»
«Мы понимаем, что все события серии А в этом сезоне будут вертеться вокруг Криштиану Роналду. Мы пристально наблюдали за тем, как готовится португалец к первому матчу, как выходит на поле, как разминается. У него был не самый выдающийся дебют,
L'EQUIPE: «КЬЕВО» СДЕРЖАЛ РОНАЛДУ
«В “Ювентусе” многое меняется, но он остается прежним. Ушли Буффон и Маркизио, но это никак не повлияло на команду, на ее дух. В Вероне “Юветус” ждал до последнего и
GLOBOESPORTE: «ТРУДНАЯ ПОБЕДА “ЮВЕ” В ДЕБЮТНОМ МАТЧЕ РОНАЛДУ»
«Роналду довольно много участвовал в игре, в основном действовал на позиции центрфорварда. Но также уходил на фланги, чтобы помочь с организацией атак. И не забил гол не потому, что не было возможностей. Он пробил по воротам восемь раз, некоторые из ударов парировал вратарь Соррентино. В концовке матча, когда на поле появился Манджукич, португалец переместился на левый фланг атаки, откуда также создавал опасные моменты. Роналду так и не поучаствовал ни в одном из забитых голов, но вместе с командой одержал трудную победу».
KICKER: «КРИШТИАНУ НЕ ЗАБИЛ, НО УБЕДИЛ»
«Как и полагается чемпиону, “Ювентус” быстро открыл счет в первом матче сезона. Но сделала это не португальская суперзвезда, а Хедира. Зато Криштиану почти закатил в ворота “Кьево” второй мяч на 18-й минуте. К тому времени “Ювентус” имел такое громадное игровое преимущество, что должен был вести 2:0 или даже 3:0. Но в итоге добился непростой победы 3:2. В этой безумной встрече Роналду так и не забил, но убедил своим выступлением, а команда завоевала три очка. Хотя ее игра пока оставляет желать лучшего».
|Лоренцо Д`Анна
|Массимилиано Аллегри
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|26
|2
|Удары в створ
|10
|0
|Угловые
|8
|8
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Фабрицио Паскуа (Италия)