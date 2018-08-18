Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.08
Барселона3
Алавес0
Футбол. Премьер-лига
18.08
Ахмат1
Рубин1
Футбол. Зарубежный
18.08
Лацио1
Наполи2
Футбол. Зарубежный
18.08
Вильярреал1
Реал Сосьедад2
Футбол. Зарубежный
18.08
Амьен1
Монпелье2
Футбол. Зарубежный
18.08
Кан1
Ницца1
Футбол. Зарубежный
18.08
Дижон2
Нант0
Футбол. Зарубежный
18.08
Монако0
Лилль0
Футбол. Зарубежный
18.08
Ренн1
Анже0
Футбол. Зарубежный
18.08
Челси3
Арсенал2
Футбол. Зарубежный
18.08
Динамо К1
Александрия0
Футбол. Зарубежный
18.08
Сельта1
Эспаньол1
Футбол. Первый дивизион
18.08
Сочи0
Нижний Новгород1
Футбол. Премьер-лига
18.08
Краснодар0
Спартак М1
Футбол. Зарубежный
18.08
Кьево2
Ювентус3
Футбол. Первый дивизион
18.08
Тамбов2
Мордовия2
Футбол. Первый дивизион
18.08
Чертаново2
СКА-Хабаровск2
Футбол. Первый дивизион
18.08
Авангард К0
Балтика2
Футбол. Первый дивизион
18.08
Факел2
Химки0
Футбол. Зарубежный
18.08
Генгам1
ПСЖ3
Футбол. Зарубежный
18.08
Эвертон2
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
18.08
Лестер2
Вулверхэмптон Уондерерс0
Футбол. Зарубежный
18.08
Тоттенхэм Хотспур3
Фулхэм1
Футбол. Зарубежный
18.08
Вест Хэм Юнайтед1
Борнмут2
Футбол. Зарубежный
18.08
Львов0
Шахтер Д2
Футбол. Премьер-лига
18.08
ЦСКА3
Арсенал Т0
Футбол. Первый дивизион
18.08
Шинник1
Зенит-20
Футбол. Первый дивизион
18.08
Тюмень0
Сибирь0
Футбол. Первый дивизион
18.08
Томь3
Армавир0
Футбол. Зарубежный
18.08
Кардифф Сити0
Ньюкасл Юнайтед0
Все события
Фоторепортажи
28ФК «Краснодар» проиграл «Спартаку» в первой домашней игре сезона
13Два года Массимо Карреры в «Спартаке»
00:25 (мск), источник: ТАСС

«Наполи» одержал волевую победу над «Лацио» в матче чемпионата Италии

ТАСС, 18 августа. «Наполи» одержал победу над римским «Лацио» со счетом 2:1 в гостевом матче первого тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Аркадиуш Милик (45-я минута) и Лоренцо Инсинье (59), у проигравших отличился Чиро Иммобиле (25). В прошлом сезоне «Наполи» занял второе место и сыграет в предстоящем групповом этапе Лиги чемпионов, «Лацио», ставший пятым, примет участие в групповом этапе Лиги Европы.

Ранее в первом матче нового сезона чемпионата Италии «Ювентус» в гостях обыграл «Кьево» со счетом 3:2.

В следующем туре «Наполи» примет «Милан», «Лацио» в гостях сыграет с «Ювентусом». Обе встречи пройдут 25 августа.

Лацио 1:2
Первый тайм: 1:1
Наполи
18.08.2018, 21:30 основной раунд: 1-й тур Olimpico
Главные тренеры
Симоне Индзаги Карло Анчелотти
Голы
25′ Чиро Иммобиле 17
99 Аркадиуш Милик 45+2′
24 Лоренцо Инсинье 59′
Составы
Томас Стракоша 1
Мартин Касерес 22
Штефан Раду 26
Франческо Ачерби 33
Адам Марушич 77
Ромеро Луис Альберто 10
Сергей Милинкович-Савич 21
Чиро Иммобиле 17
45′ Луис Фелипе 3
Бартоломеу Жакинту Баштуш 15
88′ Марко Пароло 16
Данило Катальди 32
68′ Милан Бадель 25
Карлос Хоакин Корреа 11
27 Орестис Карнезис
6 Мариу Руй
23 Эльсеид Хюсай
26 Калиду Кулибали
33 Рауль Альбиоль
5 Маркес Лоурейру Аллан
7 Хосе Кальехон
99 Аркадиуш Милик
17 Марек Хамшик 70′
42 Амаду Диавара
20 Петр Зелиньски 85′
30 Марко Рог
24 Лоренцо Инсинье 76′
14 Дрис Мертенс
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 10
1 Удары в створ 3
4 Угловые 7
8 Фолы 5
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Лука Банти (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лацио
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Дзюба: хотел уехать, но агент меня "кинул"
Нельзя сравнивать с Европой: немецкий футболист рассказал о Москве
Зе Луиш наказал «Краснодар», Ари боднул Жиго и удалился
ЦСКА разгромил «Арсенал», а фанаты — Еременко
«Ювентус» одержал волевую победу в первом матче Роналду
«Челси» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу
Голы Месси и Коутиньо помогли «Барселоне» победить
Александра Емельяненко сильно побил в Москве американец
Ари: Судьи всегда помогают московским командам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь