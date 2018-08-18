«Наполи» одержал волевую победу над «Лацио» в матче чемпионата Италии

В составе победителей забитыми мячами отметились Аркадиуш Милик (45-я минута) и Лоренцо Инсинье (59), у проигравших отличился Чиро Иммобиле (25). В прошлом сезоне «Наполи» занял второе место и сыграет в предстоящем групповом этапе Лиги чемпионов, «Лацио», ставший пятым, примет участие в групповом этапе Лиги Европы.