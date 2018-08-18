«Наполи» одержал волевую победу над «Лацио» в матче чемпионата Италии
ТАСС, 18 августа. «Наполи» одержал победу над римским «Лацио» со счетом 2:1 в гостевом матче первого тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС, 18 августа. «Наполи» одержал победу над римским «Лацио» со счетом 2:1 в гостевом матче первого тура чемпионата Италии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Аркадиуш Милик (45-я минута) и Лоренцо Инсинье (59), у проигравших отличился Чиро Иммобиле (25). В прошлом сезоне «Наполи» занял второе место и сыграет в предстоящем групповом этапе Лиги чемпионов, «Лацио», ставший пятым, примет участие в групповом этапе Лиги Европы.
Ранее в первом матче нового сезона чемпионата Италии «Ювентус» в гостях обыграл «Кьево» со счетом 3:2.
В следующем туре «Наполи» примет «Милан», «Лацио» в гостях сыграет с «Ювентусом». Обе встречи пройдут 25 августа.
|Симоне Индзаги
|Карло Анчелотти
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|10
|1
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|7
|8
|Фолы
|5
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Лука Банти (Италия)