Футболист «Милана» Стринич приостановил карьеру из-за проблем с сердцем
ТАСС, 19 августа. Защитник итальянского футбольного клуба «Милан» Иван Стринич приостановил спортивную карьеру
ТАСС, 19 августа. Защитник итальянского футбольного клуба «Милан» Иван Стринич приостановил спортивную карьеру
Отмечается, что врачи диагностировали у 31-летнего хорвата начальную гипертрофию сердечной мышцы. Футболисту предстоит провести дополнительное медицинское обследование, в связи с этим он вынужден приостановить карьеру.
Стринич перешел в «Милан» в июле этого года, не проведя за команду ни одного официального матча. До «Милана» он выступал за итальянские «Наполи» и «Сампдорию», украинский «Днепр» и хорватский «Хайдук». В составе сборной Хорватии он провел 49 матчей, став серебряным призером чемпионата мира 2018 года в России.