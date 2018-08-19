Футболист «Милана» Стринич приостановил карьеру из-за проблем с сердцем

Отмечается, что врачи диагностировали у 31-летнего хорвата начальную гипертрофию сердечной мышцы. Футболисту предстоит провести дополнительное медицинское обследование, в связи с этим он вынужден приостановить карьеру.

Стринич перешел в «Милан» в июле этого года, не проведя за команду ни одного официального матча. До «Милана» он выступал за итальянские «Наполи» и «Сампдорию», украинский «Днепр» и хорватский «Хайдук». В составе сборной Хорватии он провел 49 матчей, став серебряным призером чемпионата мира 2018 года в России.