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01:35 (мск), источник: ТАСС

Голы Месси и Коутиньо помогли «Барселоне» победить в первом матче в чемпионате Испании

ТАСС, 19 августа. Действующий чемпион Испании по футболу «Барселона» обыграла «Алавес» со счетом 3:0 в матче первого тура первенства страны сезона-2018/19. Встреча состоялась в Барселоне.

Источник: Reuters

Голы в матче забили Лионель Месси (64-я и 90-я минуты) и Коутиньо (83). На 85-й минуте матча на поле вышел чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль, перешедший в клуб летнее межсезонье.

«Барселона» в 10-й раз подряд стартовала в чемпионате Испании с победы. Первый гол Месси стал 6000-м для «Барселоны» в чемпионатах Испании, в 2009-м году Месси также стал автором юбилейного мяча, забив 5000-й гол клуба в чемпионатах страны. «Барселона» стала вторым клубом в истории чемпионатов Испании, забившим более шести тысяч голов, в активе мадридского «Реала» 6041 забитый мяч.

В следующем туре 25 августа «Барселона» на выезде сыграет против «Вальядолида», «Алавес» на своем поле встретится с «Бетисом».

Барселона 3:0
Первый тайм: 0:0
Алавес
18.08.2018, 23:15 основной раунд: 1-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Абелардо
Голы
64′ Лионель Месси 10
83′ Филиппе Коутинью (Артур) 7
90+2′ Лионель Месси (Л. Суарес) 10
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
Серхи Роберто 20
Иван Ракитич 4
Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
45′ Нелсон Семеду 2
Филиппе Коутинью 7
85′ Серхио Бускетс 5
Артуро Видаль 22
77′ Усман Дембеле 11
Артур 4
1 Фернандо Флорес Пачеко
21 Мартин Агиррегабирия
3 Рубен Дуарте
5 Виктор Сиснерос Лагуардия
6 Гильермо Марипан 41′
11 Перес Ибаи Гомес
19 Мануэль Гарсия
22 Мубарак Вакасо
23 Хони 68′
18 Борха Бастон
7 Рубен Собрино 71′
14 Хорхе Франко Бурги
16 Даниель Торрес 68′ 10′
17 Адриан Марин
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 3
9 Удары в створ 0
7 Угловые 1
6 Фолы 13
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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