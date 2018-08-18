Голы Месси и Коутиньо помогли «Барселоне» победить в первом матче в чемпионате Испании

Голы в матче забили Лионель Месси (64-я и 90-я минуты) и Коутиньо (83). На 85-й минуте матча на поле вышел чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль, перешедший в клуб летнее межсезонье.

«Барселона» в 10-й раз подряд стартовала в чемпионате Испании с победы. Первый гол Месси стал 6000-м для «Барселоны» в чемпионатах Испании, в 2009-м году Месси также стал автором юбилейного мяча, забив 5000-й гол клуба в чемпионатах страны. «Барселона» стала вторым клубом в истории чемпионатов Испании, забившим более шести тысяч голов, в активе мадридского «Реала» 6041 забитый мяч.