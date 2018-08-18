Месси — автор 5000-го и 6000-го голов «Барселоны» в Ла Лиге

Источник: Reuters

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

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На 64-й минуте лидер каталонцев Лионель Месси открыл счёт в матче, реализовав штрафной. Этот мяч стал 6000-м голом «Барселоны» в чемпионатах Испании.

Стоит отметить, что втором 5000-го мяча каталонского клуба в Ла Лиге также является Месси. Этот гол был забит аргентинцем 1 февраля 2009 года в ворота сантандерского «Расинга» (2:1) в матче 21-го тура Примеры. В той встрече форвард оформил дубль.

«Барселона» является втором испанским клубом после «Реала», которому удалось достичь отметки в 6000 голов в Примере.