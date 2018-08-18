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10:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси — автор 5000-го и 6000-го голов «Барселоны» в Ла Лиге

«Барселона» уверенно обыграла «Алавес» в матче первого тура испанской Примеры.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

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На 64-й минуте лидер каталонцев Лионель Месси открыл счёт в матче, реализовав штрафной. Этот мяч стал 6000-м голом «Барселоны» в чемпионатах Испании.

Стоит отметить, что втором 5000-го мяча каталонского клуба в Ла Лиге также является Месси. Этот гол был забит аргентинцем 1 февраля 2009 года в ворота сантандерского «Расинга» (2:1) в матче 21-го тура Примеры. В той встрече форвард оформил дубль.

«Барселона» является втором испанским клубом после «Реала», которому удалось достичь отметки в 6000 голов в Примере.

В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» 25 августа сыграет в гостях с «Вальядолидом».

Барселона 3:0
Первый тайм: 0:0
Алавес
18.08.2018, 23:15 основной раунд: 1-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Абелардо
Голы
64′ Лионель Месси 10
83′ Филиппе Коутинью (Артур) 7
90+2′ Лионель Месси (Л. Суарес) 10
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
Серхи Роберто 20
Иван Ракитич 4
Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
45′ Нелсон Семеду 2
Филиппе Коутинью 7
85′ Серхио Бускетс 5
Артуро Видаль 22
77′ Усман Дембеле 11
Артур 4
1 Фернандо Флорес Пачеко
21 Мартин Агиррегабирия
3 Рубен Дуарте
5 Виктор Сиснерос Лагуардия
6 Гильермо Марипан 41′
11 Перес Ибаи Гомес
19 Мануэль Гарсия
22 Мубарак Вакасо
23 Хони 68′
18 Борха Бастон
7 Рубен Собрино 71′
14 Хорхе Франко Бурги
16 Даниель Торрес 68′ 10′
17 Адриан Марин
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 3
9 Удары в створ 0
7 Угловые 1
6 Фолы 13
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
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