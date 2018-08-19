«Лос-Анджелес Гэлакси» без Ибрагимовича потерпел крупное поражение от «Сиэтла»

Стоит отметить, что в составе гостей отсутствовал шведский форвард Златан Ибрагимович. «Сиэтл» открыл счёт уже на третьей минуте матча, Чэд Маршалл замкнул головой подачу с фланга. На 18-й минуте Гарри Шипп увеличил отрыв до двух мячей. На этом до перерыва хозяева остановились. Второй тайм начался с автогола Серванда Карраско на 50-й минуте. Спустя 9 минут Кристиан Ролдан завершил отличную комбинационную атаку «Сиэтла» точным ударом с пары метров, а на 67-й минуте Рауль Руидиас установил итоговый счет, в пятый раз отправив мяч в сетку ворот «Гэлакси».