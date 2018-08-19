«Трава по колено». Тренер «Актобе» назвал причины ничейного результата в Уральске
Наставники «Акжайыка» и «Актобе» поделились своим мнением после очной встречи в 23-м туре чемпионата Казахстана по футболу.
Наставники «Акжайыка» и «Актобе» поделились своим мнением после очной встречи в 23-м туре чемпионата Казахстана по футболу.
Главный тренер ФК «Актобе» Владимир Муханов:
«Ну, по традиции, игры против “Акжайыка” для нас всегда получаются достаточно сложными.
Главный тренер ФК «Акжайык» Сергей Зайцев:
«Я думаю, болельщики получили удовольствие от «дерби». Игра заслуживает хороших слов, как с одной так и со второй стороны. Я своей командой доволен, игроки выполнили план на игру. В завершающей стадии у нас есть проблемы, столько моментов транжирить мы не имеем право, учитывая какой тяжелый календарь. Но
Напомним, матч 23-го тура КПЛ «Акжайык» — «Актобе» проходил в Уральске и завершился вничью 0:0. После этой игры актюбинский клуб расположился на пятом месте, тогда как футболисты Сергея Зайцева разместились на шестой строчке.