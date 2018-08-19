«Трава по колено». Тренер «Актобе» назвал причины ничейного результата в Уральске

«Ну, по традиции, игры против “Акжайыка” для нас всегда получаются достаточно сложными. Как-то исторически сложилось, что “Акжайык” всегда упорно играет против нас. И этот матч не исключение. Для болельщиков особого зрелища не было, футбольных моментов маловато было. Но накал борьбы подкупал две команды. Бились на победу, удача никому не улыбнулась в итоге. Нам здесь тяжелее играть, чем где бы то ни было. Трава по колено, игроки затрудняются все футбольные действия совершать, короткий средний пас и все остальное. Я как бы не в плане критики, а констатирую факт. Безусловно теряется рисунок, медленный мяч… Не получается играть зрелищно. Но тем не менее, претензий к футболистам нет. Я считаю, что ничья это не плохой результат. Команда “Акжайык” организованная и ровная во многих линиях. Думаю, что ничего страшного нет, для нас имею ввиду».