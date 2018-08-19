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10:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Трава по колено». Тренер «Актобе» назвал причины ничейного результата в Уральске

Наставники «Акжайыка» и «Актобе» поделились своим мнением после очной встречи в 23-м туре чемпионата Казахстана по футболу.

Главный тренер ФК «Актобе» Владимир Муханов:

«Ну, по традиции, игры против “Акжайыка” для нас всегда получаются достаточно сложными. Как-то исторически сложилось, что “Акжайык” всегда упорно играет против нас. И этот матч не исключение. Для болельщиков особого зрелища не было, футбольных моментов маловато было. Но накал борьбы подкупал две команды. Бились на победу, удача никому не улыбнулась в итоге. Нам здесь тяжелее играть, чем где бы то ни было. Трава по колено, игроки затрудняются все футбольные действия совершать, короткий средний пас и все остальное. Я как бы не в плане критики, а констатирую факт. Безусловно теряется рисунок, медленный мяч… Не получается играть зрелищно. Но тем не менее, претензий к футболистам нет. Я считаю, что ничья это не плохой результат. Команда “Акжайык” организованная и ровная во многих линиях. Думаю, что ничего страшного нет, для нас имею ввиду».

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Главный тренер ФК «Акжайык» Сергей Зайцев:

«Я думаю, болельщики получили удовольствие от «дерби». Игра заслуживает хороших слов, как с одной так и со второй стороны. Я своей командой доволен, игроки выполнили план на игру. В завершающей стадии у нас есть проблемы, столько моментов транжирить мы не имеем право, учитывая какой тяжелый календарь. Но опять-таки, много и положительных моментов в игре. По развитию атаки, по содержанию, я остался доволен. В принципе и болельщик, я думаю, остался доволен этой игрой.

Напомним, матч 23-го тура КПЛ «Акжайык» — «Актобе» проходил в Уральске и завершился вничью 0:0. После этой игры актюбинский клуб расположился на пятом месте, тогда как футболисты Сергея Зайцева разместились на шестой строчке.

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Прямая трансляция матчей 23-го тура КПЛ "Кайсар" - "Ордабасы" и "Жетысу" - "Иртыш"
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