Казахстанский футбольный клуб возглавил бронзовый призер Олимпиады-1984

Во время игровой карьеры хорват выступал на позиции вратаря. Поиграл за «Хайдук» из Сплита, «Спартак» из Суботицы, португальские «Спортинг» из Эшпинью и «Боавишту». Становился бронзовым призером Олимпиады в Лос-Анджелесе в 1984 году.

В качестве тренера работал в хорватских клубах «Шибеник», «Хайдук», «Трогир», «Хрватски Драговоляц» и «Солин».

Ассистентом нового главного тренера назначен 45-летний сербский специалист Сава Ковачевич. Тренером вратарей стал 37-летний серб Милош Симич.

Работавшее ранее в клубе Борис Глушков и его ассистент Кайрат Аубакиров также вошли в тренерский штаб Ивана Пудара.