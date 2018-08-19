Казахстанский футбольный клуб возглавил бронзовый призер Олимпиады-1984
57-летний хорватский специалист Иван Пудар назначен главным тренером актауского футбольного клуба «Каспий», сообщает KazFootball.kz.
57-летний хорватский специалист Иван Пудар назначен главным тренером актауского футбольного клуба «Каспий», сообщает KazFootball.kz.
Во время игровой карьеры хорват выступал на позиции вратаря. Поиграл за «Хайдук» из Сплита, «Спартак» из Суботицы, португальские «Спортинг» из Эшпинью и «Боавишту». Становился бронзовым призером Олимпиады в
В качестве тренера работал в хорватских клубах «Шибеник», «Хайдук», «Трогир», «Хрватски Драговоляц» и «Солин».
Ассистентом нового главного тренера назначен 45-летний сербский специалист Сава Ковачевич. Тренером вратарей стал 37-летний серб Милош Симич.
Работавшее ранее в клубе Борис Глушков и его ассистент Кайрат Аубакиров также вошли в тренерский штаб Ивана Пудара.
Напомним, что «Каспий» после 23-го тура занимает предпоследнее, 11-е место в первой лиге Казахстана. Ближайший матч в чемпионате актауский клуб проведет на выезде против «Актобе-Жас» 20 августа.