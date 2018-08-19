Вратарь «Кьево» доставлен в больницу со сломанным носом после столкновения с Роналду

Источник: AP 2018

В одном из эпизодов Соррентино столкнулся с новичком туринцев Криштиану Роналду, после чего потерял сознание и не смог продолжить встречу, уступив место на поле своему партнеру по команде Андреа Секулину.

Футбол Италия 2018/2019 Тур 1, 18.08.2018, 19:00 Кьево 2 Ювентус 3

Медицинское обследование показало, что в результате столкновения с капитаном сборной Португалии у Соррентино диагностирован перелом носа, а также травма шейного отдела позвоночника.

Встреча, прошедшая в Вероне в субботу, завершилась со счетом 3:2 в пользу действующих чемпионов Италии. Матч с «Кьево» стал дебютным в серии А для Роналду, который вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.