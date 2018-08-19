Футболисты «Торпедо-БелАЗа» выиграли у «Ислочи» в чемпионате Беларуси
19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Торпедо-БелАЗа» победили «Ислочь» со счетом 2:1 в матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Торпедо-БелАЗа» победили «Ислочь» со счетом 2:1 в матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Играя на своем стадионе в Жодино, автозаводцы пропустили мяч уже на 4-й минуте после удара Дмитрия Комаровского. Гости были впереди лишь 15 минут, после чего Александр Павловец сравнял счет, а на 21-й минуте Валерий Горбачик забил победный гол.
Еще две встречи завершились с одинаковым результатом — 0:0: «Днепр» (Могилев) — «Неман» (Гродно), «Минск» — «Смолевичи».
Сегодня состоятся еще 3 поединка: «Слуцк» — «Шахтер» (Солигорск), «Динамо» (Минск) — «Городея», «Витебск» — «Луч» (Минск). 20 августа минское «Торпедо» примет гостей из «Гомеля». Матч «Динамо» (Брест) — БАТЭ (Борисов) перенесен на 31 октября.
Турнирное положение:
1. БАТЭ — 44 очка (17 матчей; разница мячей — 30−10),
2. «Динамо» (Минск) — 37 (16; 21−7),
3. «Витебск» — 34 (16; 25−10),
4. «Шахтер» — 32 (16; 19−6),
5. «Слуцк» — 30 (17; 21−11),
6. «Торпедо-БелАЗ» — 30 (17; 19−13),
7. «Динамо» (Брест) — 26 (17; 29−21),
8. «Неман» — 26 (18; 17−21),
9. «Ислочь» — 17 (18; 10−17),
10. «Гомель» — 16 (17; 9−21),
11. «Минск» — 16 (18; 18−22),
12. «Смолевичи» — 15 (18; 14−19),
13. «Торпедо» — 12 (17; 7−20),
14. «Городея» — 12 (17; 11−22),
15. «Днепр» — 12 (18; 9−23),
16. «Луч» — 11 (17; 13−29).