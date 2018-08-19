Футболисты «Торпедо-БелАЗа» выиграли у «Ислочи» в чемпионате Беларуси

Играя на своем стадионе в Жодино, автозаводцы пропустили мяч уже на 4-й минуте после удара Дмитрия Комаровского. Гости были впереди лишь 15 минут, после чего Александр Павловец сравнял счет, а на 21-й минуте Валерий Горбачик забил победный гол.