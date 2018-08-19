«Спортинг» интересуется Оланаре, «Барселона» купит Погба зимой. Трансферы и слухи дня

Источник: Sport24

Главное о РПЛ

Не верьте Gazzetta dello Sport, которая писала о готовности «Рубина» заплатить за Жоау Мариу 18 млн евро. В казанском клубе сейчас большие проблемы с деньгами — такие, что долг «Краснодару» за Подберезкина в размере 900 тысяч евро заплатить нечем. Сейчас «Рубин» не может регистрировать новичков. А Мариу может оказаться в «Шальке».

Несколько недель на просмотре в молодежной команде ЦСКА находится 17-летний нападающий Лассана Н’Диайе. Два года назад в составе сборной Мали U-17 форвард забил 6 мячей в 7 матчах на юношеском чемпионате мира. Сейчас он вызывается в главную национальную команду. Предыдущим клубом Н’Диайе был малийский «Гуидарс».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmiOqjUAILw/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmiOqjUAILw/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">We hope you will be in CSKA! We need you)) @bsdlassana Под этим постом вы поставили очень много комментариев. Кто то всё-таки порылся в интернете и нашёл его. Теперь не для кого не секрет то что это 17 летний футболист Сборной Мали ?? Лассана Ндиайе. Очень надеемся то что он пройдёт отбор и будет защищать цвета нашего клуба. Кто хочет чтобы он был в составе-ставьте +</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/nickitinho/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> NICK</a> (@nickitinho) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-16T09:31:33+00:00">16 Авг 2018 в 2:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Скоро в ЦСКА появится еще один исландец — Арнор Сигурдссон из «Норрчепинга». Агент футболиста говорит, что сделку должны закрыть на следующей неделе. Цена — около 3 млн евро.

Для меня честь, что такой большой клуб, как ЦСКА, предлагает за меня огромную сумму. Что мне известно о Российской Премьер-Лиге? Знаю, что там выступают пятеро футболистов из Исландии. Я готов сделать следующий шаг. Это лига с хорошим темпом. Арнор Сигурдссон — о переходе в ЦСКА

Португальские медиа пишут, что Аарон Оланаре может перейти в «Спортинг» к Сейду Думбия. Нигериец расторг контракт с ЦСКА после полугодичной аренды в «Амкаре». Судя по его статистике в прошлом сезоне, такая новость выглядит удивительно.

«Манчестер Юнайтед решил реформировать структуру в клубе и впервые в истории создать должность спортивного директора — человека, который бы отвечал за трансферы и находился между боссами и тренером. Такого видят в Эрике Штоффельхаусе из «Локомотива», сообщает еженедельник «Футбол». Именно немец привез в Москву Фарфана, Хеведеса и Крыховяка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bln0jNdlf33/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bln0jNdlf33/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Впервые вопрос про усиление команды под Лигу чемпионов мне задали 6-го мая - на следующий день после чемпионского матча с «Зенитом»? По количеству вопросов на трансферную тему этим летом биты все рекорды?? Я благодарен нашему спортивному департаменту во главе с Эриком Штоффельсхаусом @estoffelshaus - эти ребята без лишних слов трудятся над потенциальным усилением состава едва ли не круглосуточно. Гжегож Крыховяк ?? - это серьезный результат подобной работы?? Большой футболист из большого клуба. Последние 10 лет Гжегож играл в чемпионатах Франции, Испании и Англии. Опытный еврокубковый боец, выигравший две Лиги Европы! ?? На прошедшем в России чемпионате мира Крыховяк забил один из двух голов сборной Польши (будем надеяться, что это не последний гол Гжегожа на «Открытие Арене»?). Футболист с таким опытом, безусловно, должен помочь «Локомотиву» достойно вернуться в Лигу чемпионов! Успешная сделка с таким клубом, как ПСЖ, доказывает верность выбранного нами два года назад вектора развития. И мы не остановимся!???????? #локомотив #локомотивчемпион #локочемпион #этонашечеркизово #ильягеркус</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ilgerkus/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Илья Геркус</a> (@ilgerkus) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-24T17:07:24+00:00">24 Июл 2018 в 10:07 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что в Европе

Летом сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич был главной трансферной целью для многих топ-клубов. Но «Лацио» так никому его не продал, а теперь хочет переподписать контракт с отступники в 150 млн евро.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bc0lMppg2nz/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bc0lMppg2nz/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Punto importantissimo, andiamo a casa con la testa alta perche abbiamo dato tutto. Sempre #forzalazio ?⚪️?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sergej___21/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Sergej Milinkovic Savic</a> (@sergej___21) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-17T23:20:50+00:00">17 Дек 2017 в 3:20 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Монако» планирует укрепить линию защиты финалистом ЧМ-2018 Домагоем Видой. France Football пишет, что за своего центрбека «Бешикташ» просит 19 млн евро. А «Тоттенхэм» не собирается удерживать Дэнни Роуза, который тоже собрался в «ПСЖ». Британцы готовы отпустить защитника сборной Англии за 25 млн евро.

«Реал» может вернуть своих воспитанников: Мариано из «Лиона» или Родриго из «Валенсии». При это боссы в Мадриде думают, что эта команда способна выиграть Лигу чемпионов в четвертый раз подряд и без усиления.

После поражения в Суперкубке УЕФА Хулен Лопетеги задумался о трансфере нападающего. Одним из вариантов усиления является капитан «Монако» Радамель Фалькао, но тренер согласен на менее звездных форвардов.

«Барселона отказалась от покупки Поля Погба в это окно и продолжит попытки зимой. Для самого француза есть тоже хорошие новости: если он останется в «МЮ», то получит бонус за лояльность в размере почти 4 млн евро.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BloMy77jQug/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BloMy77jQug/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Gang ⭐⭐ Holiday . ?: @rakeem_madeit</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/paulpogba/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Paul Labile Pogba</a> (@paulpogba) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-24T20:39:16+00:00">24 Июл 2018 в 1:39 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.