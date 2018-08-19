«Спортинг» интересуется Оланаре, «Барселона» купит Погба зимой. Трансферы и слухи дня
До закрытия трансферного окна — 12 дней.
До закрытия трансферного окна — 12 дней.
Не верьте Gazzetta dello Sport, которая писала о готовности «Рубина» заплатить за Жоау Мариу 18 млн евро. В казанском клубе сейчас большие проблемы с деньгами — такие, что долг «Краснодару» за Подберезкина в размере 900 тысяч евро заплатить нечем. Сейчас «Рубин» не может регистрировать новичков. А Мариу может оказаться в «Шальке».
Несколько недель на просмотре в молодежной команде ЦСКА находится 17-летний нападающий Лассана Н’Диайе. Два года назад в составе сборной Мали U-17 форвард забил 6 мячей в 7 матчах на юношеском чемпионате мира. Сейчас он вызывается в главную национальную команду. Предыдущим клубом Н’Диайе был малийский «Гуидарс».
Скоро в ЦСКА появится еще один исландец — Арнор Сигурдссон из «Норрчепинга». Агент футболиста говорит, что сделку должны закрыть на следующей неделе. Цена — около 3 млн евро.
Для меня честь, что такой большой клуб, как ЦСКА, предлагает за меня огромную сумму. Что мне известно о Российской
Премьер-Лиге?Знаю, что там выступают пятеро футболистов из Исландии. Я готов сделать следующий шаг. Это лига с хорошим темпом.
Португальские медиа пишут, что Аарон Оланаре может перейти в «Спортинг» к Сейду Думбия. Нигериец расторг контракт с ЦСКА после полугодичной аренды в «Амкаре». Судя по его статистике в прошлом сезоне, такая новость выглядит удивительно.
«Манчестер Юнайтед решил реформировать структуру в клубе и впервые в истории создать должность спортивного директора — человека, который бы отвечал за трансферы и находился между боссами и тренером. Такого видят в Эрике Штоффельхаусе из «Локомотива», сообщает еженедельник «Футбол». Именно немец привез в Москву Фарфана, Хеведеса и Крыховяка.
Летом сербский полузащитник Сергей
«Монако» планирует укрепить линию защиты финалистом ЧМ-2018 Домагоем Видой. France Football пишет, что за своего центрбека «Бешикташ» просит 19 млн евро. А «Тоттенхэм» не собирается удерживать Дэнни Роуза, который тоже собрался в «ПСЖ». Британцы готовы отпустить защитника сборной Англии за 25 млн евро.
«Реал» может вернуть своих воспитанников: Мариано из «Лиона» или Родриго из «Валенсии». При это боссы в Мадриде думают, что эта команда способна выиграть Лигу чемпионов в четвертый раз подряд и без усиления.
«Барселона отказалась от покупки Поля Погба в это окно и продолжит попытки зимой. Для самого француза есть тоже хорошие новости: если он останется в «МЮ», то получит бонус за лояльность в размере почти 4 млн евро.
Клаудио Маркизио, который на днях расторг контракт с «Ювентусом», может оказаться в «ПСЖ». Стороны еще не вели переговоров, но Джиджи Буффон уже позвал бывшего одноклубника в Париж. А вот Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не интересуется итальянцем: «Наш состав уже сформирован».