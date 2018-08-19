Перед игрой с БАТЭ в Лиге чемпионов футболисты ПСВ победили «Фортуну»
19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соперник футболистов БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов ПСВ одержал вторую викторию в чемпионате Нидерландов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соперник футболистов БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов ПСВ одержал вторую викторию в чемпионате Нидерландов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В гостевом поединке 2-го тура с «Фортуной» из Ситтарда футболисты ПСВ победили со счетом 2:1. На старте национального первенства будущие оппоненты чемпионов Беларуси разгромили на своем поле «Утрехт» со счетом 4:0 и сейчас лидируют, набрав 6 очков из шести возможных.
Первый матч за выход в групповой этап Лиги чемпионов между БАТЭ и ПСВ состоится 21 августа на поле «Борисов-Арены». Ответная встреча пройдет 29 августа на стадионе «Филипс» в Эйндховене.