Перед игрой с БАТЭ в Лиге чемпионов футболисты ПСВ победили «Фортуну»

В гостевом поединке 2-го тура с «Фортуной» из Ситтарда футболисты ПСВ победили со счетом 2:1. На старте национального первенства будущие оппоненты чемпионов Беларуси разгромили на своем поле «Утрехт» со счетом 4:0 и сейчас лидируют, набрав 6 очков из шести возможных.