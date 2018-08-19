Жозе Моуринью: Так как я снялся в фильме, могу попросить часть доходов

— Так как я снялся в этом фильме, могу попросить часть доходов от показа картины. Но если мне пришлют одну из футболок «Манчестер Сити», на которых написано «Мы сделали это в день дерби», я могу отказаться от своей доли дохода, — заявил Моуринью.