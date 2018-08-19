Жозе Моуринью: Так как я снялся в фильме, могу попросить часть доходов
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готов получить часть дохода с фильма «Все или ничего», который посвящен победе «Манчестер Сити» в прошлом сезоне АПЛ.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готов получить часть дохода с фильма «Все или ничего», который посвящен победе «Манчестер Сити» в прошлом сезоне АПЛ.
— Так как я снялся в этом фильме, могу попросить часть доходов от показа картины. Но если мне пришлют одну из футболок «Манчестер Сити», на которых написано «Мы сделали это в день дерби», я могу отказаться от своей доли дохода, — заявил Моуринью.
Футболки, упомянутые португальцем, были изготовлены к досрочному чемпионству «Манчестер Сити» в АПЛ, которое они надеялись оформить в дерби с «Манчестер Юнайтед». Однако «горожане» уступили «Юнайтед» и футболки им не понадобились.
Источник: AFP