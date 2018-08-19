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«Витебск» «всухую» обыграл «Луч»

«Витебск» одержал домашнюю победу над «Лучом» в матче 18-го тура чемпионата страны — 2:0. У хозяев отличились Кирилл Вергейчик и Кирилл Печенин. Команда Сергея Ясинского с 37 очками идет второй в турнирной таблице, «Луч» с 11 баллами — последним.

ВИТЕБСК — ЛУЧ — 2:0

ВИТЕБСК. 19 августа. ЦСК. 14.00. Судьи — А. Василевич, А. Полуянов (оба — Мозырь), Д. Емельянчиков (Гомель).

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ВИТЕБСК: Щербаков — Скитов (к), Вандерсон, Матвеенко, Козлов, Наумов, Карамушка, Старгородский (Теверов, 86), Золотов, Вергейчик (Фурлан, 61), Адамович (Печенин, 80). Запасные: Гущенко, Клопоцкий, Волков, Шкурин.

ЛУЧ: Шелихов — Велько (Кац, 74), Иванов, Бондаренко, Степанов, Лукашевич (Каплунов, 70), Шило, Премудров, Грибовский (Осипенко, 79), Семенов (к), Ханкевич. Запасные: Сороко, Булойчик, Джигеро, Сенько.

ГОЛЫ: 1:0 — Вергейчик (60). 2:0 — Печенин (92+).

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