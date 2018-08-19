«Ливерпуль» подтвердил переход Груича на правах аренды в «Герту»
«Ливерпуль» на официальном сайте подтвердил информацию, что полузащитник Марко Груич продолжит карьеру в «Герте».
«Ливерпуль» на официальном сайте подтвердил информацию, что полузащитник Марко Груич продолжит карьеру в «Герте».
Сербский игрок продлил контракт с красными и перешёл в берлинский клуб на правах аренды до конца этого сезона.
13 августа «Чемпионат» писал, что переговоры с «Ливерпулем» об аренде Груича ведёт московский ЦСКА. Тогда сообщалось, что 22-летний футболист выразил заинтересованность в переходе в стан «армейцев», переговоры находятся в продвинутой стадии.
Груич является воспитанником белградской «Црвены Звезды». Игроком «Ливерпуля» он стал в 2016 году. Хавбек отыграл за красных 8 матчей в чемпионате Англии, вторую половину прошлого сезона Марко провёл на правах аренды в «Кардифф Сити».