«Ливерпуль» подтвердил переход Груича на правах аренды в «Герту»

Источник: AFP 2018

Сербский игрок продлил контракт с красными и перешёл в берлинский клуб на правах аренды до конца этого сезона.

13 августа «Чемпионат» писал, что переговоры с «Ливерпулем» об аренде Груича ведёт московский ЦСКА. Тогда сообщалось, что 22-летний футболист выразил заинтересованность в переходе в стан «армейцев», переговоры находятся в продвинутой стадии.