«Рейнджерс» перед матчами ЛЕ с «Уфой» вышел в ¼ финала Кубка шотландской лиги
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Футболисты «Рейнджерс» нанесли поражение «Килмарноку» и вышли в четвертьфинал Кубка шотландской лиги.
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Футболисты «Рейнджерс» нанесли поражение «Килмарноку» и вышли в четвертьфинал Кубка шотландской лиги.
Воскресная игра в Килмарноке завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 3:1.
Жеребьевка ¼ финала турнира состоится позднее в воскресенье.
«Рейнджерс» является соперником «Уфы» по раунду