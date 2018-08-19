«Рейнджерс» перед матчами ЛЕ с «Уфой» вышел в ¼ финала Кубка шотландской лиги

Воскресная игра в Килмарноке завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 3:1. Хет-трик в составе победителей оформил Альфредо Морелос.

«Рейнджерс» является соперником «Уфы» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы. Матчи пройдут 23 августа в Глазго и 30 августа в Уфе. Победитель противостояния выйдет в групповой этап турнира.