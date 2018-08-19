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17:03 (мск), источник: Р-Спорт

«Рейнджерс» перед матчами ЛЕ с «Уфой» вышел в ¼ финала Кубка шотландской лиги

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Футболисты «Рейнджерс» нанесли поражение «Килмарноку» и вышли в четвертьфинал Кубка шотландской лиги.

Источник: AFP 2018

Воскресная игра в Килмарноке завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 3:1. Хет-трик в составе победителей оформил Альфредо Морелос.

Жеребьевка ¼ финала турнира состоится позднее в воскресенье.

«Рейнджерс» является соперником «Уфы» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы. Матчи пройдут 23 августа в Глазго и 30 августа в Уфе. Победитель противостояния выйдет в групповой этап турнира.

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