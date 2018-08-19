«Жетысу» победил «Иртыш» в матче с удалением и голом со штрафного
Футболисты «Жетысу» обыграли павлодарский «Иртыш» в домашнем матче 23-го тура казахстанской
Футболисты «Жетысу» обыграли павлодарский «Иртыш» в домашнем матче 23-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 19 августа, в Талдыкоргане и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
На 16-й минуте «Иртыш» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Рафкат Аслан, уже имевший предупреждение. Сразу после этого был назначен штрафной, с которого точным ударом пробил литовский хавбек Мантас Куклис. Удвоить счет «Жетысу» смог еще до перерыва — на 36-й минуте забил форвард Олег Хромцов.
С 29 очками «Жетысу» занимает шестое место, а «Иртыш» с 19 баллами идет на последней. 12-й, строчке таблицы.
Отметим, что «Иртыш» еще ни разу не побеждал этим летом. В последних десяти матчах КПЛ у павлодарцев — три ничьи и семь поражений. Последний раз клуб выигрывал еще 31 мая, когда победил «Акжайык» — 2:0.