«Жетысу» победил «Иртыш» в матче с удалением и голом со штрафного

Игра проходила сегодня, 19 августа, в Талдыкоргане и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 16-й минуте «Иртыш» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Рафкат Аслан, уже имевший предупреждение. Сразу после этого был назначен штрафной, с которого точным ударом пробил литовский хавбек Мантас Куклис. Удвоить счет «Жетысу» смог еще до перерыва — на 36-й минуте забил форвард Олег Хромцов.

С 29 очками «Жетысу» занимает шестое место, а «Иртыш» с 19 баллами идет на последней. 12-й, строчке таблицы.