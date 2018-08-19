Дубль летнего новичка принес «Кайсару» победу над «Ордабасы»
Футболисты «Кайсара» обыграли «Ордабасы» в домашнем матче 23-го тура казахстанской
Футболисты «Кайсара» обыграли «Ордабасы» в домашнем матче 23-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 19 августа, в Кызылорде и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Дублем у «Кайсара» отметился форвард Братислав Пуношевац, который пополнил команду в летнее окно.
Серб отличился на 35-й и 53-й минутах.
В концовке «Ордабасы» смог отыграть один мяч. На 83-й минуте у шымкентцев отличился сербский форвард Неманья Койич, перешедший в команду в июле.
С 30 очками «Ордабасы» идет четвертым, а «Кайсар» с 27 баллами идет на седьмом месте из 12 команд.