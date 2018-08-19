Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза0
Бордо0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брайтон & Хоув2
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Десна2
Карпаты1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Рома
Футбол. Зарубежный
19:15
Эйбар
Уэска
Футбол. Зарубежный
19:30
Заря Лг
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Ворскла
Мариуполь
Футбол. Первый дивизион
16:30
Спартак-22
Ротор0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов0
Локомотив М1
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур1
Сент-Этьен1
Футбол. Зарубежный
21:15
Райо Вальекано
Севилья
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли1
Уотфорд3
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити6
Хаддерсфилд1
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ростов
Енисей
Футбол. Зарубежный
21:30
Болонья
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
21:30
Эмполи
Кальяри
Футбол. Зарубежный
21:30
Парма
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:30
Сассуоло
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:15
Реал
Хетафе
Все события
Фоторепортажи
13Акинфеев с собакой, Березуцкие в роли туристов
6Дебют Роналду, лондонское дерби и другие события выходных
17:08 (мск), источник: Vesti.kz

Дубль летнего новичка принес «Кайсару» победу над «Ордабасы»

Футболисты «Кайсара» обыграли «Ордабасы» в домашнем матче 23-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 19 августа, в Кызылорде и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Читайте также
«Актобе» дома обыграл «Кайсар» в матче с пенальти и удалением у соперника

Дублем у «Кайсара» отметился форвард Братислав Пуношевац, который пополнил команду в летнее окно.

Серб отличился на 35-й и 53-й минутах.

В концовке «Ордабасы» смог отыграть один мяч. На 83-й минуте у шымкентцев отличился сербский форвард Неманья Койич, перешедший в команду в июле.

С 30 очками «Ордабасы» идет четвертым, а «Кайсар» с 27 баллами идет на седьмом месте из 12 команд.

Кайсар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ордабасы
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Скандальный обидчик Левита по финалу ОИ-2016 дебютировал с победы нокаутом в профи
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Победная серия Емельяненко прервалась. Возможно, пора отдохнуть
Хет-трик Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Хаддерсфилд»
Слухи: «Спортинг» интересуется Оланаре, «Барселона» купит Погба
Фелпс: Я перенес довольно страшный приступ депрессии
«Настоящий воин». В сети поддержали Емельяненко после боя
«Зенит» принимает «Урал» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь