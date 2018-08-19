Дубль летнего новичка принес «Кайсару» победу над «Ордабасы»

Игра проходила сегодня, 19 августа, в Кызылорде и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Дублем у «Кайсара» отметился форвард Братислав Пуношевац, который пополнил команду в летнее окно.

Серб отличился на 35-й и 53-й минутах.

В концовке «Ордабасы» смог отыграть один мяч. На 83-й минуте у шымкентцев отличился сербский форвард Неманья Койич, перешедший в команду в июле.