Боатенг сообщил руководству «Баварии» о решении покинуть клуб
Защитник «Баварии» Жером Боатенг хочет покинуть клуб в это трансферное окно. Об этом сообщил президент мюнхенского клуба Ули Хенесс.
Защитник «Баварии» Жером Боатенг хочет покинуть клуб в это трансферное окно. Об этом сообщил президент мюнхенского клуба Ули Хенесс.
— Боатенг сообщил, что хочет уйти. Ситуация 50 на 50. Если «ПСЖ» предложит сумму, которая нас устроит, Жером может уходить. Но мы будем довольны, если он останется, — прокомментировал ситуацию Хенесс.
Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» готовы заплатить за немца 35 миллионов евро.
Источник: Sky Sports.