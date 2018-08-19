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17:27 (мск), источник: Матч ТВ

Боатенг сообщил руководству «Баварии» о решении покинуть клуб

Защитник «Баварии» Жером Боатенг хочет покинуть клуб в это трансферное окно. Об этом сообщил президент мюнхенского клуба Ули Хенесс.

— Боатенг сообщил, что хочет уйти. Ситуация 50 на 50. Если «ПСЖ» предложит сумму, которая нас устроит, Жером может уходить. Но мы будем довольны, если он останется, — прокомментировал ситуацию Хенесс.

Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» готовы заплатить за немца 35 миллионов евро.

Источник: Sky Sports.

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