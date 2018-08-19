Без борьбы за «золото»
Костанайский «Тобол» на выезде уступил «Атырау», шымкентский «Ордабасы» в Кызылорде уступил «Кайсару», талдыкурганский «Жетысу» дома без проблем разобрался с павлодарским «Иртышом» — в матчах 23-го тура
Костанайский «Тобол» на выезде уступил «Атырау», шымкентский «Ордабасы» в Кызылорде уступил «Кайсару», талдыкурганский «Жетысу» дома без проблем разобрался с павлодарским «Иртышом» — в матчах 23-го тура
23-й тур
18 августа
«Акжайык» — «Актобе» 0:0
Откровенно не получилась игра у «Актобе» в Уральске, видимо
«Атырау» — «Тобол» 2:1 (0:0)
Голы: Хайруллин 51 (1:0), Быстров 75 (1:1), Обшивач 85 (2:1)
Удаление: Нусербаев 90
Выбирается со дна турнирной таблицы новый клуб россиянина Виктора Кумыкова, третья победа подряд была добыта дома в противостоянии с костанайским «Тоболом». Встреча получилась весьма боевой, голы последовали только во второй половине, Марату Хайруллину ответил Марат Быстров, а уже затем отметился Юре Обшивач. Теперь уже «Атырау» не выглядит аутсайдером и шансы, а «Тобол», как и ранее, почти уже бронзовый призер.
19 августа
«Жетысу» — «Иртыш» 2:0 (1:0)
Голы: Куклис 16 (1:0), Хромцов 37 (2:0)
Удаление: Аслан 15
Удручающее положение в у павлодарского «Иртыша», миссия спасения Димитара Димитрова пока с треском проваливается, команда не только не поднялась, но опустилась дальше некуда, позади только Первая лига. В противостоянии с талдыкурганским «Жетысу» у гостей особых шансов не было, они показывают непонятный футбол, который не приносит результата, а вот хозяева действуют четко и гнут свою линию все время. Неизвестно, как закончится этот сезон для Павлодара, но команда как никогда близка к понижению в классе.
«Кайсар» — «Ордабасы» 2:1 (1:0)
Голы: Пуношевац 35 (1:0), Пуношевац 53 (2:0), Коич 83 (2:1)
Не особо радует шымкентский «Ордабасы», была у команды победа над алматинским «Кайратом», но дальше опять провалы,
Еще два матча тура «Шахтер» — «Астана» и «Кызыл-Жар СК» — «Кайрат» пройдут 31 октября.