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17:34 (мск), источник: Sports.kz

Без борьбы за «золото»

Костанайский «Тобол» на выезде уступил «Атырау», шымкентский «Ордабасы» в Кызылорде уступил «Кайсару», талдыкурганский «Жетысу» дома без проблем разобрался с павлодарским «Иртышом» — в матчах 23-го тура Премьер-Лиги.

Премьер-Лига

23-й тур

18 августа

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«Акжайык» — «Актобе» 0:0

Откровенно не получилась игра у «Актобе» в Уральске, видимо из-за того, что лидер Маркос Пиззелли проявил себя не с лучшей стороны, его удары и навесы летели не туда. Тем не менее, благодаря судье и фортуне команда Владимира Муханова один балл взяла, так карагандинец Артем Кучин не увидел явную игру рукой защитника Хрвое Милишевича в своей штрафной при простреле вдоль ворот в первой половине, а чуть позже Амбросий Чачуа зарядил издали в перекладину. Моментов у «Акжайыка» хватало, а вот реализации не было. Ничья, которая явно может порадовать актобинцев.

«Атырау» — «Тобол» 2:1 (0:0)

Голы: Хайруллин 51 (1:0), Быстров 75 (1:1), Обшивач 85 (2:1)

Удаление: Нусербаев 90

Выбирается со дна турнирной таблицы новый клуб россиянина Виктора Кумыкова, третья победа подряд была добыта дома в противостоянии с костанайским «Тоболом». Встреча получилась весьма боевой, голы последовали только во второй половине, Марату Хайруллину ответил Марат Быстров, а уже затем отметился Юре Обшивач. Теперь уже «Атырау» не выглядит аутсайдером и шансы, а «Тобол», как и ранее, почти уже бронзовый призер.

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«Жетысу» победил «Иртыш» в матче с удалением и голом со штрафного

19 августа

«Жетысу» — «Иртыш» 2:0 (1:0)

Голы: Куклис 16 (1:0), Хромцов 37 (2:0)

Удаление: Аслан 15

Удручающее положение в у павлодарского «Иртыша», миссия спасения Димитара Димитрова пока с треском проваливается, команда не только не поднялась, но опустилась дальше некуда, позади только Первая лига. В противостоянии с талдыкурганским «Жетысу» у гостей особых шансов не было, они показывают непонятный футбол, который не приносит результата, а вот хозяева действуют четко и гнут свою линию все время. Неизвестно, как закончится этот сезон для Павлодара, но команда как никогда близка к понижению в классе.

«Кайсар» — «Ордабасы» 2:1 (1:0)

Голы: Пуношевац 35 (1:0), Пуношевац 53 (2:0), Коич 83 (2:1)

Не особо радует шымкентский «Ордабасы», была у команды победа над алматинским «Кайратом», но дальше опять провалы, какую-то стабильность вобще трудно ждать от Кахабера Цхададзе с его тренерским штабом, шатает туда-сюда, возможно, к концу сезона что-то и выровняется, но кому оно будет уже надо? «Кайсар» же может порадоваться своим приобретением в лице Братислава Пуношеваца, приносящего очки и забивающего довольно часто.

Еще два матча тура «Шахтер» — «Астана» и «Кызыл-Жар СК» — «Кайрат» пройдут 31 октября.

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