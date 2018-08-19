«Витесс» Слуцкого ушёл от поражения в матче с «Херенвеном»
«Витесс» сыграл вничью с «Херенвеном» в матче 2-го тура Эредевизии.
«Витесс» сыграл вничью с «Херенвеном» в матче 2-го тура Эредевизии.
Встреча состоялась на стадионе «Абе Ленстра» в Херенвене и завершилась со счётом 1:1.
Хозяева открыли счёт на 26-й минуте благодаря результативному удару в исполнении полузащитника Михела Влапа. Подопечные Леонида Слуцкого отыгрались за девять минут до финального свистка — ворота «Херенвена» поразил нападающий Тим Матваж. Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев провёл на поле 90 минут.
В первом туре чемпионата Нидерландов «Витесс» разгромил на своём поле «Гронинген» (5:1).
Команда Леонида Слуцкого завершила выступление в Лиге Европы на стадии 3-го квалификационного раунда. «Витесс» проиграл по сумме двух матчей швейцарскому «Базелю» (0:1, 0:1).