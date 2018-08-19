«Витесс» Слуцкого ушёл от поражения в матче с «Херенвеном»

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Встреча состоялась на стадионе «Абе Ленстра» в Херенвене и завершилась со счётом 1:1.

Хозяева открыли счёт на 26-й минуте благодаря результативному удару в исполнении полузащитника Михела Влапа. Подопечные Леонида Слуцкого отыгрались за девять минут до финального свистка — ворота «Херенвена» поразил нападающий Тим Матваж. Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев провёл на поле 90 минут.

В первом туре чемпионата Нидерландов «Витесс» разгромил на своём поле «Гронинген» (5:1).