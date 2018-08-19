«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» в матче чемпионата Англии
ТАСС, 19 августа. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» со счетом 2:3 в гостевом матче 2-го тура чемпионата Англии по футболу.
ТАСС, 19 августа. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» со счетом 2:3 в гостевом матче 2-го тура чемпионата Англии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Гленн Мюррей (25-я минута), Шейн Даффи (27) и Паскаль Гросс (44, с пенальти). У проигравших отличились Ромелу Лукаку (34) и Поль Погба (95, с пенальти).
«Манчестер Юнайтед» пропустил три гола в первом тайме в матче английской
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 27 августа примет «Тоттенхэм», «Брайтон» 25 августа в гостях сыграет с «Ливерпулем».
|Брайтон & Хоув
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3:2
Первый тайм: 3:1
|Манчестер Юнайтед
|Крис Хьютон
|Жозе Моуринью
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Кевин Френд (Англия)