«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» в матче чемпионата Англии

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В составе победителей забитыми мячами отметились Гленн Мюррей (25-я минута), Шейн Даффи (27) и Паскаль Гросс (44, с пенальти). У проигравших отличились Ромелу Лукаку (34) и Поль Погба (95, с пенальти).

«Манчестер Юнайтед» пропустил три гола в первом тайме в матче английской премьер-лиги 10-й раз и впервые с октября 2015 года.