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20:29 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» в матче чемпионата Англии

ТАСС, 19 августа. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» со счетом 2:3 в гостевом матче 2-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

В составе победителей забитыми мячами отметились Гленн Мюррей (25-я минута), Шейн Даффи (27) и Паскаль Гросс (44, с пенальти). У проигравших отличились Ромелу Лукаку (34) и Поль Погба (95, с пенальти).

«Манчестер Юнайтед» пропустил три гола в первом тайме в матче английской премьер-лиги 10-й раз и впервые с октября 2015 года.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 27 августа примет «Тоттенхэм», «Брайтон» 25 августа в гостях сыграет с «Ливерпулем».

Брайтон & Хоув 3:2
Первый тайм: 3:1
Манчестер Юнайтед
19.08.2018, 18:00 основной раунд: 2-й тур Falmer Stadium
Главные тренеры
Крис Хьютон Жозе Моуринью
Голы
25′ Гленн Маррей 17
27′ Шейн Даффи 4
44′ Паскаль Гросс 13
9 Ромелу Лукаку 34′
6 Поль Погба 90+5′
Составы
Мэтью Райан 1
Гаэтан Бонг 3
Шейн Даффи 4
Мартин Монтойя 22
Дэйл Стивенс 6
Солли Марч 20
Дэйви Преппер 24
Антони Кноккарт 11
20′ Льюис Данк 5
Леон Балогун 14
90′ Паскаль Гросс 13
Берам Каяль 7
67′ 90′ Гленн Маррей 17
Юрген Локадиа 9
1 Давид де Хеа
2 Виктор Линделеф
3 Эрик Байи
23 Люк Шоу
6 Поль Погба
17 Фред
18 Эшли Янг
9 Ромелу Лукаку
8 Хуан Мануэль Мата 46′
10 Маркус Рэшфорд
15 Андреас Перейра 46′
14 Джесси Лингард
11 Антони Марсьяль 60′ 45+2′
27 Маруан Феллаини
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 3
3 Угловые 5
16 Фолы 13
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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