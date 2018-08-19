Слуцкий мог выиграть, но «Витесс» лишь спас ничью
После вылета из Лиги Европы команда Леонида Слуцкого во 2-м туре чемпионата Голландии только в концовке сравняла счет в гостевом матче с «Херенвеном» (1:1).
После вылета из Лиги Европы команда Леонида Слуцкого во 2-м туре чемпионата Голландии только в концовке сравняла счет в гостевом матче с «Херенвеном» (1:1).
«ХЕРЕНВЕН» — «ВИТЕСС» — 1:1 (1:0)
Голы: Влап, 26 (1:0). Матавж, 81 (1:1).
«Херенвен»: Хан, Вауденберг, Хеэг, Бюлтхейс, Пири, Кобаяси, Конголо, Влап (ван Амерсфорт, 80), Михайлович (Брейн, 74), Ламмерс, Зенели (Ринстра, 59).
«Витесс»: Эдуарду, Караваев,
Предупреждения: Линссен, 40. Ламмерс, 44. Михайлович, 51. ван дер Верфф, 64. Бюлтхейс, 90.
Судья: МУЛДЕР (Голландия).
19 августа. Херенвен. Стадион «Abe Lenstra Stadion».
СМЕЛЕЕ, ЧЕМ В ЕВРОПЕ
В Лиге Европы команда Леонида Слуцкого играла немного
Визуально справа получается чуть ярче. Бюттнер на противоположной бровке тоже неплох, но Караваев с Беренсом носятся, словно механические зайцы из популярного рекламного ролика. Хотя, та игрушка
ПРЕИМУЩЕСТВО И ОДНА ОШИБКА
Гости из Арнема в
Третий заход соперника на цель оказался успешным. Ван дер Верфф при подаче слева понадеялся на
СЕРИЯ МАТАВЖА
На
Происходившее на поле после перерыва можно охарактеризовать кратко: одна команда постоянно давила — вторая всеми силами отбивалась. Перечисление опасных атак «Витесса» с легкостью заполнит газетную полосу, хотя нельзя не отметить попадание Матавжа в штангу и остановленный вратарем удар Караваева с острого угла. Поймавший кураж Хан тащил все, что можно, но по теории вероятности
Фортуна, видимо, просто устала наблюдать за мучениями «Витесса»: за 10 минут до финального свистка арнемцам помогли и рикошет при очередной подаче, и невероятная траектория, по которой мяч от головы Матавжа проследовал в «девятку». Словенец забил в шестом туре подряд, но, видимо, лимит удачи на этом был исчерпан. На последних минутах защита «Херенвена» потеряла напротив ворот Дарфалу, однако мяч от головы алжирца полетел не в створ ворот, а параллельно им. Ничья на выезде, конечно, не самый плохой результат, но подопечные Слуцкого могли рассчитывать на большее.