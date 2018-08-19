Слуцкий мог выиграть, но «Витесс» лишь спас ничью

Источник: Спорт-Экспресс

«ХЕРЕНВЕН» — «ВИТЕСС» — 1:1 (1:0)

Голы: Влап, 26 (1:0). Матавж, 81 (1:1).

«Херенвен»: Хан, Вауденберг, Хеэг, Бюлтхейс, Пири, Кобаяси, Конголо, Влап (ван Амерсфорт, 80), Михайлович (Брейн, 74), Ламмерс, Зенели (Ринстра, 59).

«Витесс»: Эдуарду, Караваев, Кларк-Солтер, ван дер Верфф (Теландер, 67), Бюттнер, Сереро, Фор, Беро (Дарфалу, 67), Беренс (ван Берген, 88), Матавж, Линссен.

Предупреждения: Линссен, 40. Ламмерс, 44. Михайлович, 51. ван дер Верфф, 64. Бюлтхейс, 90.

Судья: МУЛДЕР (Голландия).

19 августа. Херенвен. Стадион «Abe Lenstra Stadion».

СМЕЛЕЕ, ЧЕМ В ЕВРОПЕ

В Лиге Европы команда Леонида Слуцкого играла немного по-другому. Чуть аккуратнее, словно выверяя каждое движение. В голландском чемпионате виден больший акцент на атаку. Не сказать, что «Витесс» мчится вперед, сломя голову, но выглядит это так, будто на команду не давит груз ответственности, и она диктует оппоненту свои условия. За счет высочайших скоростей и постоянного давления через фланги с многочисленными подачами и прострелами.

Визуально справа получается чуть ярче. Бюттнер на противоположной бровке тоже неплох, но Караваев с Беренсом носятся, словно механические зайцы из популярного рекламного ролика. Хотя, та игрушка все-таки монотонна и предсказуема, а россиянин с голландцем постоянно меняются местами, запутывая головы защитникам. Однажды Караваев рванул в обводку в чужой штрафной, и атаковавший вторым темпом Беренс едва не поставил вратаря в тупик ударом из убойной позиции.

ПРЕИМУЩЕСТВО И ОДНА ОШИБКА

Гости из Арнема в какой-то момент настолько осмелели, что центральный защитник Кларк-Солтер решил не только разгонять атаки, дотаскивая мяч до центрального круга. Он даже оказался на месте центрфорварда и неплохо пробил головой. «Херенвен», напротив, не форсировал события, подступаясь к воротам Эдуарду постепенно. В паре эпизодов защитники «Витесса» успевали отвести угрозу в последний момент.

Третий заход соперника на цель оказался успешным. Ван дер Верфф при подаче слева понадеялся на Кларк-Солтера, пропустив мяч себе за спину, а так как англичанину навязал борьбу другой игрок, Флап остался в одиночестве прямо напротив ворот и аккуратно переправил мяч головой точно в угол. Странно, что судья не дал свисток, так как Кларк-Солтера явно держали рукой. При этом можно было констатировать: Слуцкий столкнулся с очень эффективным соперником, ведь «Херенвен» в новом сезоне забил четвертый гол при четырех попаданиях в створ! А, может быть, Флапа просто вдохновил работающий диджеем брат, разогревавший публику перед началом матча?

СЕРИЯ МАТАВЖА

На какое-то время «Витесс» был выбит из колеи, но избежал новых неприятностей после обводящего удара Михайловича и вернул инициативу себе. При этом в завершающей стадии атаки катастрофически не везло Линссену. В первом тайме он не сумел открыть счет, вылетев на подачу со штрафного. В начале второй половины продолжил бить выше после скидки Матавжа и навеса к линии площади ворот. Даже пробивший по собственным воротам защитник хозяев Бюлтхайса был к голу намного ближе.

Происходившее на поле после перерыва можно охарактеризовать кратко: одна команда постоянно давила — вторая всеми силами отбивалась. Перечисление опасных атак «Витесса» с легкостью заполнит газетную полосу, хотя нельзя не отметить попадание Матавжа в штангу и остановленный вратарем удар Караваева с острого угла. Поймавший кураж Хан тащил все, что можно, но по теории вероятности что-то у гостей должно было получиться.