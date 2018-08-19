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19 августа, источник: Чемпионат.com

«Рома» вырвала победу у «Торино» в первом туре Серии А

«Рома» обыграла «Торино» в матче первого тура итальянской Серии А.

Встреча состоялась в Турине на арене «Стадио Олимпико ди Торино» и завершилась победой римлян со счётом 1:0.

Подопечные Эусебио Ди Франческо вырвали победу перед финальным свистком. Нападающий Эдин Джеко забил единственный мяч на 89-й минуте, воспользовавшись голевой передачей Джастина Клюйверта, пополнившего ряды римлян в летнее трансферное окно.

В следующем туре чемпионата Италии столичная команда примет на своём стадионе «Аталанту» (27 августа). Туринские «быки» днём ранее сыграют в гостях с миланским «Интером».

По итогам сезона-2017/18 «Рома» заняла третье место в турнирной таблице Серии А, «Торино» завершил чемпионат на 9-й строчке.

Торино 0:1
Первый тайм: 0:0
Рома
19.08.2018, 19:00 основной раунд: 1-й тур Olimpico Grande Torino
Главные тренеры
Вальтер Маццарри Эусебио Ди Франческо
Голы
9 Эдин Джеко (Дж. Клюйверт) 89′
Составы
Сальваторе Сиригу 39
Эмилиано Моретти 24
Николя Нкулу 33
Даниэле Базелли 8
Суалихо Мейте 23
Андреа Белотти 9
57′ Сильва Яго Фальке 14
Алехандро Беренгер 21
79′ Армандо Иццо 5
Бремер 36
27′ Лоренцо Де Сильвестри 29
Ола Эйна 34
86′ Томас Ринкон 88
Роберто Сориано 6
1 Робин Ольсен
11 Александр Коларов
20 Федерико Фасио 30′
24 Алессандро Флоренци 84′
44 Константинос Манолас
6 Кевин Стротман
16 Даниэле Де Росси
9 Эдин Джеко 90+1′
27 Хавьер Пасторе 76′
14 Патрик Шик
17 Дженгиз Юндер 70′
34 Джастин Клюйверт
92 Стефан Эль-Шаарави 60′
4 Бриан Кристанте
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 17
4 Удары в створ 6
6 Угловые 5
10 Фолы 14
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марко Ди Белло (Италия)
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