«Рома» вырвала победу у «Торино» в первом туре Серии А

Встреча состоялась в Турине на арене «Стадио Олимпико ди Торино» и завершилась победой римлян со счётом 1:0.

Подопечные Эусебио Ди Франческо вырвали победу перед финальным свистком. Нападающий Эдин Джеко забил единственный мяч на 89-й минуте, воспользовавшись голевой передачей Джастина Клюйверта, пополнившего ряды римлян в летнее трансферное окно.

В следующем туре чемпионата Италии столичная команда примет на своём стадионе «Аталанту» (27 августа). Туринские «быки» днём ранее сыграют в гостях с миланским «Интером».