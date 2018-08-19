Модрич заявил, что сам связывался с «Интером» по поводу трансфера
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич встал на защиту «Интера» в конфликте двух клубов, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич встал на защиту «Интера» в конфликте двух клубов, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Напомним, ранее «сливочные» подали в ФИФА жалобу на «Интер» в связи с тем, что миланский клуб вступил в переговоры с Модричем без их согласия. Теперь же полузащитник признался, что сам связался с
Действующий контракт Луки с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года и включает опцию выкупа за сумму более € 700 млн. Президент мадридцев Флорентино Перес дал понять, что не намерен расставаться с 32-летним хорватом, поэтому потенциальному покупателю придётся активировать прописанную в соглашении клаусулу.