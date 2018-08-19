Модрич заявил, что сам связывался с «Интером» по поводу трансфера

Напомним, ранее «сливочные» подали в ФИФА жалобу на «Интер» в связи с тем, что миланский клуб вступил в переговоры с Модричем без их согласия. Теперь же полузащитник признался, что сам связался с чёрно-синими насчёт возможного трансфера.