«Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Гаштедт» в матче Кубка Германии
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. «Боруссия» из Менхенгладбаха в гостях одержала уверенную победу над клубом «Гаштедт» в матче 1/32 финала Кубка Германии по футболу.
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. «Боруссия» из Менхенгладбаха в гостях одержала уверенную победу над клубом «Гаштедт» в матче 1/32 финала Кубка Германии по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Бремене, завершилась со счетом 11:1 в пользу «Боруссии». В составе победителей по
Соперник «Боруссии» в следующем раунде определится позднее.