«Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Гаштедт» в матче Кубка Германии

Встреча, прошедшая в воскресенье в Бремене, завершилась со счетом 11:1 в пользу «Боруссии». В составе победителей по хет-трику оформили Торган Азар, Раффаэл и Алассан Плеа, еще по одному голу забили Флориан Нойхаус и Йонас Хофманн.