Раньери может возглавить «Бордо»

По информации источника, итальянский специалист может сменить Густаво Пойета, который поругался с руководителями клуба и был отстранён от работы с командой. На 66-летнего Раньери также претендует лиссабонский «Спортинг».

Итальянцу уже приходилось работать во Франции — с 2012 по 2014 год он тренировал «Монако», а в прошлом сезоне работал с «Нантом». Наиболее значимым успехом последних лет для Раньери стала победа в чемпионате Англии с «Лестером» в сезоне-2015/16.