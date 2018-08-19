Раньери может возглавить «Бордо»
«Бордо» рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера Клаудио Раньери, сообщает Le Parisen.
«Бордо» рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера Клаудио Раньери, сообщает Le Parisen.
По информации источника, итальянский специалист может сменить Густаво Пойета, который поругался с руководителями клуба и был отстранён от работы с командой. На 66-летнего Раньери также претендует лиссабонский «Спортинг».
Итальянцу уже приходилось работать во Франции — с 2012 по 2014 год он тренировал «Монако», а в прошлом сезоне работал с «Нантом». Наиболее значимым успехом последних лет для Раньери стала победа в чемпионате Англии с «Лестером» в сезоне-2015/16.
В сезоне-2017/18 «Бордо» занял 6-е место во французской Лиге 1, набрав 55 очков в 38 матчах. Команда одержала 16 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.