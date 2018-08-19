«Реал» — «Хетафе»: Кейлор Навас остался в воротах мадридцев, Куртуа в запасе
Стали известны составы «Реала» и «Хетафе» на матч 1-го тура чемпионата Испании.
Стали известны составы «Реала» и «Хетафе» на матч 1-го тура чемпионата Испании.
Как и в игре за Суперкубок УЕФА против «Атлетико» (2:4), место в воротах мадридцев займет Кейлор Навас. Новичок команды Тибо Куртуа попал в число запасных.
«Реал»: Навас — Карвахаль, Рамос, Начо, Марселу — Себальос, Кроос, Иско — Бэйл, Бензема, Асенсио.
Запасные — Куртуа, Варан, Модрич, Каземиру, Васкес, Майораль, Винисиус Жуниор.
«Хетафе»: Сория — Д. Суарес, Бруно Гонсалес, Джене, Кабрера — Портильо, Арамбарри, Сибасаки, Максимович, Ндиай — Хорхе Молина.
Запасные — Чичисола, Виторину Габриэл, Игнаси Микель, Хайме Мата, Анхель Родригес, Гвардиола, Алехо.