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19 августа, источник: Спорт-Экспресс

«Реал» — «Хетафе»: Кейлор Навас остался в воротах мадридцев, Куртуа в запасе

Стали известны составы «Реала» и «Хетафе» на матч 1-го тура чемпионата Испании.

Как и в игре за Суперкубок УЕФА против «Атлетико» (2:4), место в воротах мадридцев займет Кейлор Навас. Новичок команды Тибо Куртуа попал в число запасных.

«Реал»: Навас — Карвахаль, Рамос, Начо, Марселу — Себальос, Кроос, Иско — Бэйл, Бензема, Асенсио.

Запасные — Куртуа, Варан, Модрич, Каземиру, Васкес, Майораль, Винисиус Жуниор.

«Хетафе»: Сория — Д. Суарес, Бруно Гонсалес, Джене, Кабрера — Портильо, Арамбарри, Сибасаки, Максимович, Ндиай — Хорхе Молина.

Запасные — Чичисола, Виторину Габриэл, Игнаси Микель, Хайме Мата, Анхель Родригес, Гвардиола, Алехо.

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