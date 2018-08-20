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00:02 (мск), источник: Р-Спорт

«Порту» вырвал победу у «Белененсиша» в матче чемпионата Португалии

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. «Порту» обыграл в гостях «Белененсиш» в матче второго тура чемпионата Португалии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Порту». В составе победителей голы забили Диогу Лейте (26-я минута), Отавио (46) и Алекс Теллес (90+5, с пенальти). У проигравших отличились Альфредо Рибейру (55, с пенальти) и Альхассан Кейта (83).

«Порту» набрал шесть очков в двух турах, на счету «Белененсиша» три балла.

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