«Порту» вырвал победу у «Белененсиша» в матче чемпионата Португалии
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. «Порту» обыграл в гостях «Белененсиш» в матче второго тура чемпионата Португалии по футболу.
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. «Порту» обыграл в гостях «Белененсиш» в матче второго тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Порту». В составе победителей голы забили Диогу Лейте (26-я минута), Отавио (46) и Алекс Теллес (90+5, с пенальти). У проигравших отличились Альфредо Рибейру (55, с пенальти) и Альхассан Кейта (83).
«Порту» набрал шесть очков в двух турах, на счету «Белененсиша» три балла.