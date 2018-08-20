«Порту» вырвал победу у «Белененсиша» в матче чемпионата Португалии

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Порту». В составе победителей голы забили Диогу Лейте (26-я минута), Отавио (46) и Алекс Теллес (90+5, с пенальти). У проигравших отличились Альфредо Рибейру (55, с пенальти) и Альхассан Кейта (83).