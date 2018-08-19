Погба: В поражении от «Брайтона» в первую очередь виноват я
Капитан «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал выездное поражение в матче 2-го тура английской
Капитан «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал выездное поражение в матче 2-го тура английской
«Брайтон» был голоден до победы больше, чем мы. Я виноват в первую очередь. Я старался недостаточно хорошо. Мы допустили ошибки, которые не должны были допустить. Старались давить на «Брайтон» и продолжали пытаться забить, но было уже поздно.
На прошлой неделе мы играли дома, ситуация была другой. Разные команды, разная тактика. Знаю, что нельзя всегда играть очень хорошо, но твоё отношение в любом случае должно быть на высоком уровне. Сегодня нам этого не хватало, — приводит слова Погба BBC.
«Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице первенства Англии.
|Брайтон & Хоув
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3:2
Первый тайм: 3:1
|Манчестер Юнайтед
|Крис Хьютон
|Жозе Моуринью
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Кевин Френд (Англия)