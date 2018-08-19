Погба: В поражении от «Брайтона» в первую очередь виноват я

«Брайтон» был голоден до победы больше, чем мы. Я виноват в первую очередь. Я старался недостаточно хорошо. Мы допустили ошибки, которые не должны были допустить. Старались давить на «Брайтон» и продолжали пытаться забить, но было уже поздно.

На прошлой неделе мы играли дома, ситуация была другой. Разные команды, разная тактика. Знаю, что нельзя всегда играть очень хорошо, но твоё отношение в любом случае должно быть на высоком уровне. Сегодня нам этого не хватало, — приводит слова Погба BBC.