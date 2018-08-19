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00:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Погба: В поражении от «Брайтона» в первую очередь виноват я

Капитан «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал выездное поражение в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:3).

Источник: Reuters

«Брайтон» был голоден до победы больше, чем мы. Я виноват в первую очередь. Я старался недостаточно хорошо. Мы допустили ошибки, которые не должны были допустить. Старались давить на «Брайтон» и продолжали пытаться забить, но было уже поздно.

На прошлой неделе мы играли дома, ситуация была другой. Разные команды, разная тактика. Знаю, что нельзя всегда играть очень хорошо, но твоё отношение в любом случае должно быть на высоком уровне. Сегодня нам этого не хватало, — приводит слова Погба BBC.

«Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице первенства Англии.

Брайтон & Хоув 3:2
Первый тайм: 3:1
Манчестер Юнайтед
19.08.2018, 18:00 основной раунд: 2-й тур Falmer Stadium
Главные тренеры
Крис Хьютон Жозе Моуринью
Голы
25′ Гленн Маррей (С. Марч) 17
27′ Шейн Даффи (А. Кноккарт) 4
44′ Паскаль Гросс 13
9 Ромелу Лукаку 34′
6 Поль Погба 90+5′
Составы
Мэтью Райан 1
Гаэтан Бонг 3
Шейн Даффи 4
Мартин Монтойя 22
Дэйл Стивенс 6
Солли Марч 20
Дэйви Преппер 24
Антони Кноккарт 11
20′ Льюис Данк 5
Леон Балогун 14
90′ Паскаль Гросс 13
Берам Каяль 7
67′ 90′ Гленн Маррей 17
Юрген Локадиа 9
1 Давид де Хеа
2 Виктор Линделеф
3 Эрик Байи
23 Люк Шоу
6 Поль Погба
17 Фред
18 Эшли Янг
9 Ромелу Лукаку
8 Хуан Мануэль Мата 46′
10 Маркус Рэшфорд
15 Андреас Перейра 46′
14 Джесси Лингард
11 Антони Марсьяль 60′ 45+2′
27 Маруан Феллаини
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 3
3 Угловые 5
16 Фолы 13
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
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