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00:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» разгромила «Райо Вальекано» благодаря хет-трику А. Силвы

«Райо Вальекано» крупно проиграл «Севилье» в матче первого тура испанской Примеры.

Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Севильи» голы на своё счёт записали полузащитник Франко Васкес и нападающий Андре Силва, оформивший хет-трик. Автором единственного мяча «Райо Вальекано» стал форвард Адриан Бласкес, реализовавший пенальти на 85-й минуте.

Действующим чемпионом Примеры является «Барселона». В сезоне-2017/18 каталонская команда под руководством Эрнесто Вальверде набрала 93 очка в 38 матчах. Сине-гранатовые одержали 28 побед, девять раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.

За свою историю «Барселона» становилась чемпионом испанского первенства 25 раз. Рекорд по этому показателю удерживает мадридский «Реал», в активе которого 33 титула.

Райо Вальекано 1:4
Первый тайм: 0:3
Севилья
19.08.2018, 21:15 основной раунд: 1-й тур Campo de Futbol de Vallecas
Главные тренеры
Мигель Анхель Санчес Муньос Мичел Пабло Мачин
Голы
85′ Адриан Эмбарба  
22 Франко Васкес (С. Эскудеро) 15′
  Андре Силва (С. Эскудеро) 31′
  Андре Силва (Г. Меркадо) 45+1′
  Андре Силва (Ф. Васкес) 79′
Составы
Альберто Гарсия 1
Роберто Роман Тригеро Тито 2
Хосе Антонио Дорадо 5
Алекс Морено 7
Абдулае Ба 15
Хорди Амат 16
Оскар Трехо 8
Гаэль Какюта 10
Адриан Эмбарба 11
68′ Альваро Медран 4
Родригес Хави Герра 24
12′ 76′ Хосе Посо 22
Луис Адвинкула 17
13 Томаш Вацлик
3 Серхио Гомес
4 Симон Кьер
25 Габриэль Меркадо
7 Роке Меса
22 Франко Васкес
12 Андре Силва
16 Гонсалес Хесус Навас
18 Серхио Эскудеро 61′
11 Парреу Алейш Видаль
10 Эвер Банега 70′
5 Ибраим Амаду
17 Пабло Сарабия 77′
14 Луис Муриэль
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 8
2 Угловые 6
6 Фолы 15
3 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Антонио Матеу Лаос (Испания)
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Вторая желтая карточка
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