«Севилья» разгромила «Райо Вальекано» благодаря хет-трику А. Силвы

Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Севильи» голы на своё счёт записали полузащитник Франко Васкес и нападающий Андре Силва, оформивший хет-трик. Автором единственного мяча «Райо Вальекано» стал форвард Адриан Бласкес, реализовавший пенальти на 85-й минуте.

Действующим чемпионом Примеры является «Барселона». В сезоне-2017/18 каталонская команда под руководством Эрнесто Вальверде набрала 93 очка в 38 матчах. Сине-гранатовые одержали 28 побед, девять раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.