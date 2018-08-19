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01:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» проиграл «Сассуоло» в стартовом туре Серии А

«Интер» проиграл «Сассуоло» в первом туре нового розыгрыша Серии А.

Источник: Reuters

Матч проходил на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» и завершился победой хозяев со счётом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал нападающий Доменико Берарди, реализовавший удар с 11-метровой отметки.

«Парма» не смогла обыграть «Удинезе», упустив преимущество в два мяча. В составе пармезанцев отличились Роберто Инглезе и Антонино Барилла, у гостей Родриго де Пауль (с пенальти) и Секо Фофана. «Парма» провела первый матч в высшем дивизионе чемпионата Италии после трёхлетнего перерыва.

«Эмполи» одержал домашнюю победу над «Кальяри» со счётом 2:0 благодаря голам Раде Крунича и Франческо Капуто.

СПАЛ победил на выезде «Болонью» благодаря результативному удару в исполнении Ясмина Куртича.

Сассуоло 1:0
Первый тайм: 1:0
Интер
19.08.2018, 21:30 основной раунд: 1-й тур Mapei Stadium - Citta del Tricolore
Главные тренеры
Роберто Де Дзерби Лучано Спаллетти
Голы
27′ Доменико Берарди 25
Составы
Андреа Консильи 47
16′ Рожериу 6
Поль Лирола 21
Джанджакомо Маньяни 23
Джанмарко Феррари 31
Франческо Маньянелли 4
6′ Альфред Данкан 32
Доменико Берарди 25
85′ Кевин-Принс Боатенг 27
Хума Бабакар 30
64′ Мехди Бурабия 68
90′ Стефано Сенси 12
74′ Федерико Ди Франческо 34
Жереми Бога 20
1 Самир Ханданович
6 Стефан де Фрай
18 Квадво Асамоа
23 Миранда 25′
33 Данило Д`Амброзио
8 Матиас Весино 54′
9 Мауро Икарди
16 Маттео Политано
29 Далберт 46′
44 Иван Перишич
77 Марсело Брозович 86′
7 Янн Карамо
10 Лаутаро Мартинес 69′
11 Кейта Бальде
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 15
2 Удары в створ 3
4 Угловые 4
23 Фолы 11
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Маурицио Мариани (Италия)
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