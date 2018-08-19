«Интер» проиграл «Сассуоло» в стартовом туре Серии А

Матч проходил на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» и завершился победой хозяев со счётом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал нападающий Доменико Берарди, реализовавший удар с 11-метровой отметки.

«Парма» не смогла обыграть «Удинезе», упустив преимущество в два мяча. В составе пармезанцев отличились Роберто Инглезе и Антонино Барилла, у гостей Родриго де Пауль (с пенальти) и Секо Фофана. «Парма» провела первый матч в высшем дивизионе чемпионата Италии после трёхлетнего перерыва.