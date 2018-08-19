Футболисты «Реала» победили «Хетафе» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Мадридский «Реал» обыграл «Хетафе» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Мадридский «Реал» обыграл «Хетафе» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Мадриде, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Реала». Голы забили Даниэль Карвахаль (20-я минута) и Гарет Бейл (51).
Во втором туре «Реал» 26 августа сыграет в гостях с «Жироной», «Хетафе» 24 августа примет «Эйбар».
|Хулен Лопетеги
|Пепе Бордалас
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|1
|Желтые карточки
|7
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|1
|3
|Угловые
|0
|11
|Фолы
|28
|6
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)