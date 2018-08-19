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02:03 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Реала» победили «Хетафе» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Мадридский «Реал» обыграл «Хетафе» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье в Мадриде, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Реала». Голы забили Даниэль Карвахаль (20-я минута) и Гарет Бейл (51).

Во втором туре «Реал» 26 августа сыграет в гостях с «Жироной», «Хетафе» 24 августа примет «Эйбар».

Реал 2:0
Первый тайм: 1:0
Хетафе
19.08.2018, 23:15 основной раунд: 1-й тур Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Хулен Лопетеги Пепе Бордалас
Голы
20′ Даниэль Карвахаль 2
51′ Гарет Бэйл 11
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 2
68′ Марселу 12
Серхио Рамос 4
Фернандес Иглесиас Начо 6
Тони Кроос 8
Карим Бензема 9
Марко Асенсио 20
71′ Дани Себальос 24
Лука Модрич 10
58′ Франсиско Роман Иско 22
Каземиру 14
77′ Гарет Бэйл 11
Лукас Васкес 17
13 Давид Сория
22 Дамиан Суарес
6 Леандро Кабрера 79′
2 Даконам Джене 42′
4 Бруно Гонсалес 79′
10 Гаку Сибасаки
18 Мауро Арамбарри 77′
20 Неманья Максимович
12 Франсиско Портильо 64′
23 Иван Алехо
23 Амат Ндиай 58′ 41′
7 Хайме Мата 63′
19 Видаль Хорхе Молина 71′ 27′
9 Родригес Анхель
Статистика
1 Желтые карточки 7
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 1
3 Угловые 0
11 Фолы 28
6 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
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