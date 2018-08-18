«Барселона» вышла с самой дорогой скамейкой на матч против новой команды экс-игрока «Астаны»

Этот матч вошел в историю каталонского клуба интересным фактом. Как сообщает Marca, в прошедшей игре у «Барселоны» была самая дорогая скамейка запасных в истории клуба.

Суммарная стоимость семерых каталонцев, оставшихся в запасе, составила 294 миллиона евро: Яспер Силлессен (был куплен за 12 миллионов евро), Коутиньо (155), Малком (41), Клеман Лангле (35), Артур (31) и Артуро Видаль (19). При этом Рафинья Алькантара в зачет не пошел, так как является воспитанником клуба.

Добавим, что на матч с «Барселоной» в заявку «Алавеса» попал новичок команды Патрик Твумаси, однако на поле он так и не вышел. Ганский форвард этим летом перешел в испанский клуб из «Астаны», за которую он выступал с 2013 года.

Официально о переходе Твумаси «Алавес» объявил 27 июля. С испанским клубом игрок подписал четырехлетний контракт. По просьбе «Алавеса» «Астана» не раскрывает сумму контракта, но по данным Transfermarkt испанцы заплатили за Твумаси три миллиона евро, что делает его самым дорогим трансфером в истории КПЛ.