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10:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Барселона» вышла с самой дорогой скамейкой на матч против новой команды экс-игрока «Астаны»

Каталонская «Барселона» разгромила «Алавес» в первом туре чемпионата Испании по футболу. В составе победителей голами отметились Лионель Месси (дубль) и Филиппе Коутиньо.

Этот матч вошел в историю каталонского клуба интересным фактом. Как сообщает Marca, в прошедшей игре у «Барселоны» была самая дорогая скамейка запасных в истории клуба.

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Суммарная стоимость семерых каталонцев, оставшихся в запасе, составила 294 миллиона евро: Яспер Силлессен (был куплен за 12 миллионов евро), Коутиньо (155), Малком (41), Клеман Лангле (35), Артур (31) и Артуро Видаль (19). При этом Рафинья Алькантара в зачет не пошел, так как является воспитанником клуба.

Добавим, что на матч с «Барселоной» в заявку «Алавеса» попал новичок команды Патрик Твумаси, однако на поле он так и не вышел. Ганский форвард этим летом перешел в испанский клуб из «Астаны», за которую он выступал с 2013 года.

Официально о переходе Твумаси «Алавес» объявил 27 июля. С испанским клубом игрок подписал четырехлетний контракт. По просьбе «Алавеса» «Астана» не раскрывает сумму контракта, но по данным Transfermarkt испанцы заплатили за Твумаси три миллиона евро, что делает его самым дорогим трансфером в истории КПЛ.

23-летний Твумаси ушел из «Астаны» в статусе лучшего бомбардира в истории клуба. На счету ганца 69 голов и 27 голевых передач в 171 матче. Вместе с «Астаной» Твумаси четырежды выигрывал чемпионат Казахстана, один раз завоевал Кубок РК и дважды — Суперкубок, а также играл в групповом раунде Лиги чемпионов и выходил в 1/16 финала Лиги Европы.

Барселона 3:0
Первый тайм: 0:0
Алавес
18.08.2018, 23:15 основной раунд: 1-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Абелардо
Голы
64′ Лионель Месси 10
83′ Филиппе Коутинью (Артур) 7
90+2′ Лионель Месси (Л. Суарес) 10
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
Серхи Роберто 20
Иван Ракитич 4
Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
45′ Нелсон Семеду 2
Филиппе Коутинью 7
85′ Серхио Бускетс 5
Артуро Видаль 22
77′ Усман Дембеле 11
Артур 4
1 Фернандо Флорес Пачеко
21 Мартин Агиррегабирия
3 Рубен Дуарте
5 Виктор Сиснерос Лагуардия
6 Гильермо Марипан 41′
11 Перес Ибаи Гомес
19 Мануэль Гарсия
22 Мубарак Вакасо
23 Хони 68′
18 Борха Бастон
7 Рубен Собрино 71′
14 Хорхе Франко Бурги
16 Даниель Торрес 68′ 10′
17 Адриан Марин
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 3
9 Удары в створ 0
7 Угловые 1
6 Фолы 13
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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