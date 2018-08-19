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28ФК «Краснодар» проиграл «Спартаку» в первой домашней игре сезона
10:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» в первом домашнем матче без Роналду показал худшую посещаемость за 10 лет

Матч 1-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Хетафе» (2:0) посетили 48 466 человек, сообщает Goal.

Источник: AFP 2018

Эта игра была первой на стадионе «Сантьяго Бернабеу» после ухода многолетнего лидера команды Криштиану Роналду.

Как отмечает издание, данные цифры посещаемости стали худшими за 10 лет. В последний раз столь низкая посещаемость была зафиксирована в последней домашней игре сезона-2008/09 — тогда «Реал» под руководством Хуанде Рамоса уступил «Мальорке» (1:3). В том розыгрыше чемпионата Испании «королевский клуб» завершил турнир серией из пяти поражений подряд.

Напомним, вместимость домашней арены мадридцев составляет 81 044 человек.

Реал 2:0
Первый тайм: 1:0
Хетафе
19.08.2018, 23:15 основной раунд: 1-й тур Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Хулен Лопетеги Пепе Бордалас
Голы
20′ Даниэль Карвахаль 2
51′ Гарет Бэйл 11
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 2
68′ Марселу 12
Серхио Рамос 4
Фернандес Иглесиас Начо 6
Тони Кроос 8
Карим Бензема 9
Марко Асенсио 20
71′ Дани Себальос 24
Лука Модрич 10
58′ Франсиско Роман Иско 22
Каземиру 14
77′ Гарет Бэйл 11
Лукас Васкес 17
13 Давид Сория
22 Дамиан Суарес
6 Леандро Кабрера 79′
2 Даконам Джене 42′
4 Бруно Гонсалес 79′
10 Гаку Сибасаки
18 Мауро Арамбарри 77′
20 Неманья Максимович
12 Франсиско Портильо 64′
23 Иван Алехо
23 Амат Ндиай 58′ 41′
7 Хайме Мата 63′
19 Видаль Хорхе Молина 71′ 27′
9 Родригес Анхель
Статистика
1 Желтые карточки 7
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 1
3 Угловые 0
11 Фолы 28
6 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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