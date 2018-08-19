«Реал» в первом домашнем матче без Роналду показал худшую посещаемость за 10 лет

Эта игра была первой на стадионе «Сантьяго Бернабеу» после ухода многолетнего лидера команды Криштиану Роналду.

Как отмечает издание, данные цифры посещаемости стали худшими за 10 лет. В последний раз столь низкая посещаемость была зафиксирована в последней домашней игре сезона-2008/09 — тогда «Реал» под руководством Хуанде Рамоса уступил «Мальорке» (1:3). В том розыгрыше чемпионата Испании «королевский клуб» завершил турнир серией из пяти поражений подряд.