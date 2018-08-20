Синхронная осечка претендентов на медали. Обзор 23-го тура КПЛ

«Акжайык» на своем поле отобрал очки у «Актобе» (0:0), не позволив этим самым гостям подняться на четвертое место в таблице. Матчи этих команд достаточно упорными получаются в Уральске, где актюбинцы не могут победить на протяжении долгого времени. Несмотря на это, «красно-белые» сохранили за собой пятую позицию, тогда как «Акжайык» с седьмой строчки опустился на восьмую. Надо отметить конкурентоспособность уральских футболистов в последних турах, с такой игрой они наверняка останутся в премьер-лиге.

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В других встречах тура побеждали исключительно хозяева. Так, «Атырау» оказался сильнее «Тобола» (2:1). Основные события развернулись во втором тайме, когда и были забиты все голы. В ходе поединка костанайцам довелось только отыграться, а за пять минут до конца основного времени они пропустили решающий мяч от Юре Обшиваца. В целом игра получилась очень нервной, главный арбитр вынес игрокам девять предупреждений, а в компенсированное время и вовсе удалил форварда «Тобола» Таната Нусербаева. Как бы то ни было, «нефтяники» одержали третью победу подряд в премьер-лиге и закрепились на девятом месте. Костанайская команда в свою очередь потерпела первое поражение при поляке Мареке Зубе, и, в общем-то, упустила возможность оторваться от преследования «Ордабасы».

К слову, в южном дерби шымкентцы, претендующие вместе с «Тоболом» на бронзовые медали, уступили «Кайсару» в Кызылорде (1:2). В составе победителей дубль оформил в недавнем прошлом нападающий «Кызыл-Жар СК» Братислав Пуношевац, у проигравших незадолго до финального свистка один мяч отыграл Неманья Коич. «Ордабасы» в очередной раз продемонстрировал, что гостевые игры ему не всегда даются. В последних четырех турах шымкентский клуб недобрал десять очков, чем, собственно, не сумел сократить отставание от призовой тройки. Между тем кызылординцы с восьмого места поднялись на седьмое.

«Иртыш» так беспомощно никогда не выглядел. На этот раз команда проиграла «Жетысу» (0:2). Правда, на исходе игры не могло не сказаться удаление игрока павлодарского клуба Аслана Рафката на 16-й минуте, но это сути не меняет — безвыигрышная серия «Иртыша» достигла десяти матчей, а падать клубу больше некуда, поскольку и так занимает последнее место в таблице. Тем не менее для павлодарцев еще ничего не потеряно, хотя, если не выиграют ближайшие две домашние игры, то навряд ли спасутся от вылета. Ради своих болельщиков футболисты Димитара Димитрова обязаны попытаться выйти из непростой турнирной ситуации. Что касается талдыкорганцев, они удержались на шестом месте.

Напомним, что из-за еврокубков матчи «Кызыл-Жар СК» — «Кайрат», «Шахтер» — «Астана» были перенесены на 31 октября.