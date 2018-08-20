Минское «Торпедо» примет футболистов «Гомеля» в матче чемпионата Беларуси

Перед сегодняшней встречей минчане не выигрывали в четырех матчах подряд, а гомельчане одержали победы в двух предыдущих турах.

Накануне минское «Динамо» неожиданно уступило на своем поле футболистам «Городеи» — 0:2, «Витебск» с таким же счетом обыграл у себя дома столичный «Луч», солигорский «Шахтер» победил на выезде «Слуцк» — 3:1. Ранее состоялись еще 3 поединка: «Днепр» (Могилев) — «Неман» (Гродно) — 0:0, «Минск» — «Смолевичи» — 0:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Ислочь» (Минский район) — 2:1. Матч брестского «Динамо» и борисовского БАТЭ перенесен на 31 октября.